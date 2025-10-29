"텍스트만으로 뮤직비디오 완성"…구글 클라우드, '비오 3'로 영상 제작 혁신

구글 클라우드가 텍스트 명령만으로 고품질 영상을 생성하는 차세대 인공지능(AI) 동영상 생성 모델 '비오 3'를 앞세워 콘텐츠 제작 혁신을 주도한다.

구글 클라우드는 비오 3를 도입한 국내 기업들의 성공 사례를 29일 공개했다.

비오 3는 구글 딥마인드의 기술을 기반으로 세밀한 스타일 제어와 고해상도 영상 생성이 가능한 AI 모델이다.

기존 영상 제작에 수개월이 걸리던 작업을 단 며칠 내로 단축할 수 있어 국내 미디어·엔터테인먼트 업계에서 창작 효율의 게임체인저로 평가받고 있다.

(사진=구글 클라우드)

타이거 JK가 이끄는 힙합 레이블 필굿뮤직은 구글 클라우드, GS네오텍과 협력해 드렁큰 타이거의 곡 '끄덕이는 노래' 뮤직비디오를 비오 3로 제작했다. 복잡한 시각효과와 3D 연출을 텍스트 프롬프트로 구현하며 기존 수개월 걸리던 프로세스를 단 2주 만에 완성했다.

필굿뮤직 한상범 감독은 "비오 3는 아티스트의 음악적 비전을 효율적으로 시각화하는 강력한 도구"라며 "AI의 시각화 능력과 인간의 창의적 디렉팅을 결합해 새로운 예술적 가능성을 실현하고 있다"고 말했다.

SM엔터테인먼트 자회사 스튜디오리얼라이브는 비오 3 기술을 활용한 AI 영화 제작 도구 '플로우'로 신곡 '리치 맨' 뮤직비디오를 공개했다. 해당 영상은 현실과 상상을 넘나드는 몰입형 비주얼을 구현해 글로벌 팬덤의 호평을 받았다.

스튜디오리얼라이브는 비오 2 베타 버전부터 구글 클라우드 및 구글 딥마인드와 협업을 이어왔으며 자체 AI 에이전트를 구축해 기획부터 영상 제작까지 전 과정에 AI를 접목하고 있다.

이승우 스튜디오리얼라이브 대표는 "케이팝 IP와 팬들이 더 깊이 연결될 수 있도록 생성형 AI를 적극 도입 중"이라며 "구글 클라우드와 협력해 차세대 콘텐츠 혁신을 주도하겠다"고 밝혔다.

패러닷의 생성형 AI 서비스 캐럿은 구글 클라우드의 '버텍스 AI' 플랫폼 기반으로 제미나이 언어 모델과 비오 3를 결합해 영상 기획부터 제작까지 자동화했다. 사용자가 영상 목적을 입력하면 제미나이가 이를 분석해 비오 3에 최적의 프롬프트를 생성하고 결과물은 즉시 렌더링된다.

장진욱 패러닷 대표는 "캐럿은 비오 3를 통해 누구나 전문적인 영상 제작 경험 없이도 고품질 콘텐츠를 손쉽게 만들 수 있도록 돕는다"며 "향후 새 AI 모델을 빠르게 도입해 누구에게나 쉽고 편리한 창작 환경을 제공할 것"이라고 말했다.

지기성 구글 클라우드 코리아 사장은 "비오 3는 콘텐츠 제작 전반에서 영상 제작의 장벽을 혁신적으로 낮추며 전문적인 수준의 영상을 빠르게 제작할 수 있는 강력한 도구로, 제작 프로세스의 효율성을 향상하고 창작자에게 더 많은 상상력과 가능성을 현실화할 수 있는 기회를 제공한다"고 강조했다.

이어 "비오 3를 통해 국내 미디어 및 엔터테인먼트 기업들이 차세대 콘텐츠 혁신을 주도하고 크리에이티브 경쟁력을 강화할 수 있도록 적극 협력할 것"이라고 덧붙였다.