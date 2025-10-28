李대통령 경주 도착...한미정상회담 준비 매진

이재명 대통령이 28일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주에 도착했다.

대통령실에 따르면 이 대통령은 전날 아세안 정상회의 참석차 말레이시아 순방에서 귀국한 뒤 이날 오후 경주에 도착해 별도의 공실 일정 없이 한미정상회의 준비에 집중했다.

이 대통령은 APEC 의장국 정상 자격으로 29일부터 공식 일정을 소화한다. 첫 일정으로 APEC CEO 서밋 개막식 특별 연사로 나서 회원국과 공동 번영을 위한 협력 방안을 제시할 예정이다.

사진_뉴스1

29일 오후에는 국빈 방한하는 도널드 트럼프 대통령과 정상회담을 갖는다. 상호관세 협상 이후 대미 투자 이행에 대한 논의가 교착된 가운데 이에 대한 협상과 역내 평화를 위한 한미 공조 강화 방안이 다뤄질 것으로 예상된다.

30일에는 다카이치 신임 일본 총리와 정상회담, 마크 카니 캐나다 총리와의 정상회담이 예정돼 있다. 같은 날 열리는 미중 정상회담과 트럼프 대통령의 방한을 계기로 깜짝 북미 정상회담 개최 가능성을 염두에 두고 이를 챙길 것으로 전망된다.

31일에는 APEC 본회의 등을 진행한 뒤 1일 시진핑 주석과 한중 정상회담을 마친 뒤 서울로 돌아오며 APEC 일정을 마무리할 예정이다.