AI시대 IT개발자·방송작가 일자리는 살아남을까

대통령 직속 국가인공지능전략위원회는 28일 AI에 따른 직업 일자리 변화에 대응하기 위해 현장의 직업 종사자들이 직접 참여하는 숙의 토론회 1차 회의를 열었다.

이 자리에는 AI 노출도가 높은 직종의 관계 기관들과 사전 면담을 거쳐 IT개발자, 방송작가, 변호사 등 3개 직종의 종사자가 참여했다.

직무에 미치는 영향이란 토의 주제로 시작해 직군별로 준비가 필요한 사항, 정부 지원방안 등을 다루며 직종 별로 각각 다섯 차례의 숙의가 이어질 예정이다.

첫 회의에서는 킥오프 형태로 숙의 토론회 취지와 숙의 토론회 진행 방향을 공유하고, 직종별로 향후 회차별 일정, 논의 주제 등을 구체화해 심도있는 논의를 진행할 계획이다.

자유로운 토론 분위기로 직종별 종사자들의 목소리를 가감 없이 듣고 심도있는 토의가 이루어질 수 있도록 일자리, 고용, AI 전문가들이 참여해 토론을 지원하고 이후 토론 결과를 면밀히 분석한 정책요구서를 마련해 관계 부처의 AI시대 고용정책 수립을 위해 제공할 계획이다.

임문영 부위원장은 “글로벌 AI G3 도약이라는 비전을 실현하기 위해서는 단순히 AI기술력 강화에만 국한되지 않고 사회 전반의 변화에 대한 균형 잡힌 정책적 접근이 필요하다”며 “AI 발전에 따른 일자리 변화에 대해 국민의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책을 마련하기 위해 숙의 토론회를 기획했으며, 현장과의 지속적인 소통을 통해 의미있는 사회 변화를 함께 만들어 가겠다”고 밝혔다.