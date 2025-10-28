NHN, '2025 한게임포커 챔피언십 시즌4' PC방 대회 참가자 모집 시작

NHN(대표 정우진)은 ‘2025 한게임포커 챔피언십 시즌4’(2025 Hangame Poker Championship Season4, 이하 2025 HPC 시즌4)의 참가자 모집을 시작한다고 28일 밝혔다.

‘한게임포커 챔피언십(이하 HPC)’은 ‘한게임포커’의 시즌제 정기 포커 대회다. 매년 봄, 여름, 가을, 겨울 총 4회에 걸쳐 ▲‘한게임포커’ 가맹 PC방 대회와 ▲PC ‘한게임포커’ 및 모바일 ‘한게임포커 클래식’이 함께하는 통합 온라인 대회를 번갈아 가며 진행한다. 대회 종목은 ‘한게임포커’의 대표 게임인 ‘로우바둑이’와 ‘라스베가스 홀덤’ 두 가지다.

올해 마지막 시즌을 맞이한 2025 HPC 시즌4는 다음 달 8일 21시부터 21시 50분까지 전국 ‘한게임포커’ 가맹 PC방에서 온라인으로 접속 후 누구나 참여할 수 있다. 참가 신청은 PC ‘한게임포커’, 모바일 ‘한게임포커 클래식’에서 모두 가능하며, 오늘부터 다음 달 8일 20시 30분까지 참가자를 모집한다.

대회 상금(게임 머니) 규모는 2025 HPC 시즌2부터 확대되었으며 이번 시즌까지 3시즌째 이어지고 있다. 총 상금은 1조 580억 골드로, 상위 50명에게 차등 지급되며 TOP10 참가자들에게는 인게임 내 액자 효과와 전용 액션아바타를 수여한다.

특정 상위랭킹에게 제공되는 특별 보너스는 11월에 진행하는 이번 시즌에 맞춰 변경했다. 11월과 연관된 숫자 ‘1’에 의미를 부여했으며, 11위부터 랭킹에 ‘1’이 포함된 상위 10명(11위, 21위, 31위, 41위, 51위, 61위, 71위, 81위, 91위, 101위)에게 머니 뽑기 아이템 ‘클레오캐치’를 제공한다.

아울러 참가 신청만 해도 플랫폼에 관계없이 PC ‘한게임포커’, 모바일 ‘한게임포커 클래식’에 전용 ‘액션아바타’를 모두 지급한다. 대회 참가자 전원에게는 머니 뽑기 아이템 ‘미라클쉴드’와 모바일 ‘한게임포커 클래식’ 전용 아이템 ‘실버 티켓’ 10장을 제공한다.

김상호 NHN 게임사업본부장은 “매 시즌 성장하고 있는 HPC는 PC ‘한게임포커’ 및 모바일 ‘한게임포커 클래식’ 이용자분들이 함께 경쟁하고 소통하는 축제의 장으로 자리매김했다”라며 “올해 마지막 시즌인 2025 HPC 시즌4에서도 이용자분들의 뜨거운 열정과 함께 피날레를 장식하기를 기대한다”라고 전했다.