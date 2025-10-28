표준협회, ‘2025 글로벌 산업혁신 컨퍼런스’ 성료

한국표준협회(회장 문동민)는 최근 개최한 국내 제조혁신 분야를 선도하는 ‘2025 글로벌 산업혁신 컨퍼런스’가 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.

올해로 31회를 맞은 글로벌 산업혁신 컨퍼런스는 1992년 ‘한·일 TPM 대회’로 출발해 한국 제조업의 발전과 함께 해왔다. 컨퍼런스는 ‘AI와 자동화가 이끄는 지능형 제조 혁신(Intelligent Manufacturing. Powered by AI & Automation)’을 주제로, 급변하는 산업 환경 속에서 제조기업이 직면한 디지털 전환(DX) 해법과 미래 전략을 논의하는 장이 됐다.

이날 컨퍼런스에는 산업계 전문가와 기업 관계자 등 400여 명이 참석했다. 특히, 제조 기업의 ‘2030 미래 성장전략’과 ‘솔루션 프로바이더의 미래 방향성’에 대한 심층적인 발표가 이어졌다.

김성호 한국산업기술기획평가원 본부장의 기조강연 ‘정부 정책 방향: AI 자율제조 얼라이언스’와 최재봉 성균관대학교 교수의 특별강연 ‘AI 사피엔스, AI 시대 대한민국’가 관심을 끌었다.

이은주 GS칼텍스 상무가 ‘2025 글로벌 산업혁신 컨퍼런스’에서 주제 발표를 하고 있다.

이승렬 산업통상부 산업정책실장은 축사에서 “1992년부터 시작된 컨퍼런스가 급변하는 시대의 지혜를 모아 산업이 나아가야 할 방향을 모색해 왔다”고 평가하며 “우리나라만의 제조 역량에 데이터와 AI를 결합해 성장 엔진을 가속할 수 있도록 체계적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

문동민 표준협회 회장은 “피지컬 AI 중심의 지능형 제조는 이제 선택이 아닌 기업 생존의 필수 전략이 됐다”며 “표준협회는 이번 컨퍼런스를 통해 산업계 전반의 협력 기반을 구축하고, AI융합추진단 신설 등 내부 경쟁력을 강화해 제조 기업의 AI 기반 지능형 자율제조 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

관련기사

컨퍼런스에 참석한 한 기업 관계자는 “이번 논의를 통해 인공지능 전환(AX)이 단순히 생산 효율을 높이는 기술을 넘어, 제조의 패러다임 자체를 바꾸는 혁신의 핵심 코드라는 생각이 들었다”며 소감을 전했다.

표준협회는 이번 컨퍼런스를 통해 제조혁신의 방향성을 명확히 하고 지능형 자율제조 생태계 조성을 위한 산업계 협력 기반을 다졌다고 평가했다.