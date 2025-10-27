KTR, CE인증기관 설립 2년 만에 1호 인증 수여

KTR(한국화학융합시험연구원·원장 김현철)은 폴란드에 글로벌 인증기관 GCB를 설립한 지 2년만에 첫 CE인증을 직접 발급했다고 27일 밝혔다. 국내 기관이 CE인증 권한을 갖는 CE 기관 역할을 본격 수행하게 됐다.

GCB(Global Certification Body)는 KTR이 폴란드 기관과 합자해 바르샤바에 설립한 인증기관으로 김현철 KTR 원장이 이사장을 맡고 있다.

김현철 GCB 이사장과 아담 소반카 GCB 대표는 24일(현지시간) 인증서 수여식 행사를 갖고, SIC의 재생에너지 장비에 제1호 CE 인증서를 발급했다.

GCB가 발급한 1호 인증 제품은 해상풍력발전용 모노파일 제조에 사용되는 SIC의 코팅 및 샷플라스팅 페인팅 장비다.

김현철 GCB 이사장(맨 왼쪽)과 아담 소반카 GCB 대표(맨 오른쪽)가 SIC 관계자에게 제1호 CE인증서를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다.

이번 제1호 인증 발급은 GCB가 기계분야 CE인증기관으로 지정받은 이후 CE인증이 요구하는 안전·건강·환경·소비자 보호 등 유럽 시장 진출 필수요건을 갖췄는지 심사를 거쳐 이뤄졌다.

GCB가 CE인증을 직접 부여하게 되면서, KTR은 수출기업을 위한 CE 인증을 현지에서 직접 지원하는 시스템을 갖추게 됐다. 이에 따라 유럽 수출기업은 KTR을 통해 더욱 빠르고 편하게 CE인증을 받을 수 있다.

GCB는 지난 2023년 10월 설립 이후 CE인증 권한 획득을 위한 기관지정 업무를 계속 추진해 왔으며 지난 6월 EU로부터 CE MD(기계류) 분야에서 첫 공인 인증기관(NB) 지정을 받았다.

CE인증은 유럽연합에서 제품 판매·유통을 위해 필수적이며, 인증 품목 대상의 경우 공인 인증기관(NB)가 발급한 CE 마크를 반드시 부착해야 한다.

KTR은 GCB의 CE 기계류 공인기관 지정 및 인증서 발행에 그치지 않고 의료기기·품질경영시스템·사이버보안·체외진단의료기기는 물론 향후 EU에서 도입할 인공지능(AI)에 이르기까지 인증기관 확대 지정을 준비하고 있다.

EU에서 의료기기 규제를 강화한 이후 인증기관 부족으로 수출기업들이 큰 어려움을 겪고 있는 의료기기 분야 CE인증기관 위상 확보를 위해 EU 및 폴란드 규제당국의 1차 합동심사를 마치는 등 기관지정에 적극 나서고 있다.

김현철 GCB 이사장(KTR 원장)은 “GCB의 이번 성과는 현지 인증기관과 상호인정을 통한 해외인증 간접 지원을 넘어 현지 인증을 직접 부여하는 형태로 전환하는 한국 시험인증 기관 글로벌 사업의 패러다임을 바꾸는 계기”라며 “GCB를 통해 CE인증 범위를 지속 확대해 우리기업의 유럽 수출 부담 경감에 더욱 적극 나설 것”이라고 밝혔다.