세이게임즈 '체인소 주스킹', 출시 6개월 만에 1천만 다운로드

세이게임즈는 로드컴플릿(대표 배수정)이 개발한 하이브리드 캐주얼 게임 '체인소 주스킹'이 정식 론칭 6개월 만에 전 세계 누적 다운로드 1천만건을 달성했다고 27일 발표했다.
'체인소 주스킹'은 이용자가 전기톱으로 과일을 썰어 주스를 만들고 비즈니스를 확장하는 하이브리드 캐주얼 게임이다. 자원 채취, 직원 관리, 수익 극대화 등 전략적인 게임성을 제공한다.
이번 성과로 '체인소 주스킹'은 '마이 퍼펙트 호텔', '드림데일' 등 세이게임즈의 방치형 아케이드 포트폴리오의 주요 대표작으로 자리매김했다.
세이게임즈 측은 이번 성과가 로드컴플릿의 게임 디자인과 세이게임즈의 데이터 기반 퍼블리싱 지원이 결합된 결과라고 설명했다. 이번 작품은 세이게임즈가 한국 게임 개발사와 진행한 첫 공식 협업으로, 회사는 향후 유망한 국내 스튜디오에 대한 투자와 지원을 본격화할 계획이다.
배수정 로드컴플릿 대표이사는 "체인소 주스킹의 성공은 상호 존중과 열정에 기반한 진정한 파트너십이 얼마나 큰 성과를 낼 수 있는지 보여주는 사례"라며 "체인소 주스킹은 로드컴플릿이 추구하는 가치, 즉 창의적인 아이디어를 즐겁고 세련된 경험으로 승화시키는 것을 보여주는 대표작"이라고 전했다.
관련기사
- 세이게임즈, 베이글코드와 전략적 파트너십…'블러드 인베이전' 글로벌 출시2025.07.10
- 넷마블, '지스타 2025' 현장 프로그램 공개…"145개 시연대 마련"2025.10.27
- 콘진원, '2025 콘텐츠 인사이트' 개최…"콘텐츠 산업 새 문법 제시"2025.10.27
- 스튜디오비사이드, 'AGF 2025' 스폰서 참가…'스타세이비어' 부스 운영2025.10.27
이어 "우리의 데이터 기반의 점진적 개발과 라이브옵스 접근 방식이 세이게임즈의 비전과 상당히 일치했기에, 전 세계 수백만 명의 캐주얼 유저들에게 게임을 선보일 영향력과 추진력을 확보했다고 생각한다"고 덧붙였다.
안톤 볼니크 세이게임즈 퍼블리싱 총괄은 "세이게임즈는 스튜디오의 창의적 독립을 중요하게 생각하며, 스튜디오가 아이디어를 확장하는 데 필요한 도구를 제공한다"며 "체인소 주스킹의 성공은 한국의 창의성과 확장 가능한 퍼블리싱 인프라가 만나면 그 결과가 스스로 증명된다는 것을 보여준 것"이라고 강조했다.