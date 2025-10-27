리눅스 재단, 오픈소스 서밋 코리아 국내 첫 개최

'오픈소스 서밋 코리아 2025(이하 OSS 코리아)'가 오는 11월 서울에서 처음으로 열린다.

리눅스 창시자 리누스 토르발스를 비롯해 세계적인 기술 리더들이 한자리에 모여 오픈소스가 만들어갈 차세대 산업 혁신의 방향을 제시한다.

리눅스 재단은 다음 달 4일과 5일 양일간 서울에서 제1회 오픈소스 서밋 코리아를 개최한다고 27일 밝혔다.

리눅스 창시자 리누스 토르발스(이미지=리눅스 재단)

북미와 유럽에서 매년 열려온 오픈소스 서밋이 한국에서 열리는 것은 이번이 처음이다. 일본, 중국, 인도 등에 이어 아시아 지역 기술 중심지로서의 한국의 위상이 공식적으로 인정받은 셈이다.

이번 행사는 오픈소스 생태계의 핵심 인물들과 글로벌 기업, 공공·산업계 관계자 등 약 700명 이상이 참석해 기술과 정책, 산업이 교차하는 폭넓은 논의의 장이 될 전망이다.

리누스 토르발스와 리눅스 커널 유지관리 책임자인 그렉 크로아-하트먼, 대통령실 하정우 AI미래기획수석, KT클라우드 안재석 기술본부장을 비롯해 LG, 삼성, 보잉, 레드햇, 아마존, 마이크로소프트 등 세계 주요 기업의 오픈소스 전문가들이 연사로 나선다.

주요 세션에서는 리눅스 커널의 최신 기술 발전과 AI, 클라우드, 사이버 보안, 개방형 표준 등 다양한 분야의 트렌드가 공유될 예정이다. 특히 오픈소스가 한국의 디지털 산업 경쟁력과 AI 혁신을 가속화하는 핵심 동력으로 어떻게 작동할 수 있는지 구체적인 사례와 논의가 이어질 것으로 보인다.

짐 젬린 리눅스 재단 의장은 "한국은 전자산업과 모바일, AI 분야의 글로벌 리더들이 모여 있는 역동적인 생태계를 가진 나라"라며 "이번 서밋은 한국 혁신가들과 글로벌 커뮤니티가 함께 오픈소스의 새로운 장을 여는 계기가 될 것"이라고 말했다.

OSS 코리아는 두 개의 공식 연계 행사를 함께 진행한다. ‘오픈서치콘 코리아'는 검색·관측·보안 애플리케이션 분야 전문가들이 실제 적용 사례를 중심으로 교류하는 자리로 한국 오픈서치 커뮤니티의 첫 오프라인 행사다.

‘오픈SSF 커뮤니티 데이 코리아는 오픈소스 보안 생태계 전반의 관계자들이 모여 산업 전반에 활용되는 소프트웨어의 안전성과 지속가능성을 논의한다..