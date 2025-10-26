펩트론, 1개월 지속형 치료제 제1호 의약품 ‘루프원’ 첫 출하

펩트론은 독자 개발한 장기지속형 약물전달 플랫폼 ‘스마트데포’(SmartDepo) 기술을 적용한 1개월 지속형 전립선암 및 성조숙증 치료제 ‘루프원’(Leupone) 첫 상업 생산 물량의 공장 출하를 완료했다고 밝혔다.

이번 루프원의 첫 출하는 스마트데포 기술이 연구개발 단계를 넘어 상업적 대량생산 체제로 성공적으로 전환되고, 4분기부터 루프원 판매를 통한 의미 있는 매출이 발생한다는 점에서 의의가 크다.

펩트론은 충북 오송바이오파크 자체 생산시설에서 루프원의 상업 생산을 시작했으며 국내 독점 판권 계약을 체결한 LG화학을 통해 전국 의료기관에 공급된다.

루프원은 현재 국내 출시된 류프로렐린 제제 중 유일하게 일본 다케다제약의 오리지널 제품 ‘루프린’과의 생물학적 동등성(BE)을 입증한 제품으로 일본 외 지역에서는 최초로 선진국 기준의 약물동력학(PK) 동등성까지 맞춘 의약품이다.

펩트론은 LG화학과 함께 약 800억원 규모의 국내 전립선암 및 성조숙증 치료제 시장에서 빠르게 우위를 점해 나간다는 목표다.

루프원 첫 출하(제공=펩트론)

이러한 목표를 세운 배경에는 기존 에멀젼 방식으로는 달성하기 어려웠던 정밀한 약물 방출 제어와 안정적인 대량생산을 동시에 구현한 스마트데포 기술을 루프원에 적용했기 때문이라고 회사 측은 설명했다. 기존 에멀젼 방식은 유기용매 사용으로 인한 안전성 문제, 입자 균일성 확보의 어려움, 대량생산 시 재현성 저하 등의 한계가 있었다.

루프원은 루프린 대비 약물의 입자 크기 및 주사 게이지를 줄여 품질과 투약 편의성을 혁신적으로 개선, 차별화된 경쟁력을 확보했다. 특히 기존 경쟁 제품 대비 뛰어난 안정성을 확보하여 최대 36개월의 유효기간이 가능하도록 한 것으로 의료 현장에서의 공급 안정성과 관리 효율성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대했다.

또 펩트론은 국내 시장을 넘어 연간 2조7000억원 규모의 루프린 글로벌시장 공략을 위해 다수의 글로벌 제약바이오기업들과 해외 판권 논의에도 속도를 낼 계획이다.

최호일 펩트론 대표는 "이번 루프원 출시는 1개월 지속형 기술에 대한 상업적 생산 능력을 공식적으로 입증했다는 점에서 펩트론의 중요한 마일스톤"이라며 "루프원의 안정적인 매출을 바탕으로 다양한 적응증 확장과 글로벌 기술이전 논의에 속도를 내어, 상업화 제품을 통한 지속적인 수익 창출과 함께 글로벌 기술이전을 통해 장기지속형 제제 시장을 선도하는 글로벌 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

한편 펩트론은 스마트데포 기술을 적용한 GLP-1 계열 비만·당뇨 치료제, 지방간염(MASH) 치료제 등 다양한 파이프라인 개발에도 박차를 가하고 있으며, 오송 제2공장 착공을 준비해 생산능력을 현재보다 10배 이상 확대할 계획이다.