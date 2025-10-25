켄텍 박진호 총장 대행 "8천5백억 규모 핵융합 연구 인프라를 나주시로"

과학기술정보통신부가 전국 지자체를 대상으로 8천 5백억 원이 투입되는 핵융합 인프라 구축을 위한 부지 유치 공모에 돌입한 가운데 한국에너지공과대학교(KENTECH)이 전남 나주시를 응원하는 '릴레이 챌린지'에 동참하고 나섰다.

과기정통부는 핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업 일환으로 오는 11월 13일까지 전국 지자체를 대상으로 핵융합 핵심 연구 실증 기반(인프라) 5대를 구축하기 위해 50만㎡(개발유용면적기준) 이상의 부지를 찾고 있다.

박진호 켄텍 총장직무대행이 인공태양 인프라 시설 전남 유치를 응원하는 릴레이 챌린지를 하고 있다.(사진=켄텍)

5대 기반 시설은 ▲가상 핵융합 기반 첨단 IT 인프라 ▲가열 및 전류구동 통합 시험시설 ▲초전도 자석 시험·평가 시설 ▲핵융합 중성자 조사 및 안전성 시험시설 ▲핵융합 연료주기 공정 시험시설 등이다.

이 시설에 투입할 예산은 모두 8천 5백억 원이다. 과기정토부는 또 핵융합 7대 핵심기술 개발에 3천5백만원을 투입한다. 합치면 총 1조 2천억원 짜리 사업이다.

켄텍은 최근 전남 나주시가 핵융합 연구 인프라 시설 유치를 기원하는 '릴레이 챌린지'를 전개 중이고, 박진호 켄텍 총장직무대행이 이에 동참했다고 25일 밝혔다.

박 대행 동참은 나주시 윤병태 시장이 릴레이 동참 대상자로 지명해 이루어졌다.

박 대행은 “인공태양은 인류가 직면한 기후위기와 에너지 전환의 해법이 될 차세대 청정에너지 기술”이라며 “켄텍은 세계 유일의 에너지특화대학으로서 핵융합 연구 인프라 구축과 전문 인력 양성의 중심 역할을 수행하고 있다”고 밝혔다.

박 대행은 또 “인공태양 연구시설은 단순한 지역 개발사업이 아니라, 국가 에너지 안보와 산업 경쟁력의 근간이 되는 전략 인프라”라며 “켄텍이 전남도·나주시와 함께 연구·기술개발·인재 양성의 삼박자를 갖춘 중심축으로써 유치 추진을 선도할 것"이라고 덧붙였다.

켄텍은 현재 초전도 도체·고온 플라즈마·에너지 변환 등 핵심 요소기술 연구를 수행 중이다. 특히 오는 2028년 완공을 목표로 국내 최초 ‘초전도 도체 시험설비’를 구축할 계획이다.

박 직무대행은 다음 주자로 핵융합 전문가인 켄텍 김기만 교수를 지목했다.

한편 켄텍은 지난 2023년 12월 당시 윤의준 총장이 사퇴하며 장장 2년 가까이 총장자리가 공석이다. 예산 삭감과 감사원 감사 등이 진행됐고, 폐교와 통합 등이 논의되기도 했다.