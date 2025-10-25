"6개월 후면 나도 클라우드 보안 전문가"...윈스테크넷, 교육생 모집

정보보호 전문기업 윈스테크넷(대표 김보연)이 미취업자를 위한 정보보호 실무교육 ‘WINS Cloud Security School 1기’를 오는 12월 15일부터 6개월(총 1000시간) 과정으로 진행한다.

이번 교육은 윈스테크넷이 다년간 축적해 온 실무 중심의 정보보호 기술과 경험을 바탕으로 구성했다. 빠르게 변화하는 보안 환경에 적응할 수 있는 전문 인재를 양성하는 것을 목표로 했다.

윈스테크넷은 부산 지역에서 운영 중인 정보보호 교육과정 중 가장 높은 수준인 평균 70% 이상의 취업률, 84%의 재직률을 기록하며 검증된 성과를 만든 바 있다. 특히 비전공자의 진입장벽을 낮춘 점이 높은 호응을 얻었다. 실제, 윈스테크넷 교육생 중 41%는 비전공자에 해당하며, 실제 현장 요구에 기반한 실무형 커리큘럼을 바탕으로 전공자 못지않은 수준에 준하는 취업성과를 보였다고 회사는 설명했다.

이번 과정 역시 윈스테크넷의 교육노하우를 적용하고, 클라우드 보안에 특화된 전문교육을 통해 변화하는 IT인력 수요에 적합한 인재를 양성해 실질적인 취업기회를 제공한다. 교육은 총 1000시간이다. '이론·실습 700시간+프로젝트 300시간'의 부트캠프 형식으로 운영한다.

주요 내용은 ▲보안 솔루션 운용 ▲취약점 분석 및 컨설팅 ▲클라우드 보안 ▲디지털 포렌식 및 모의해킹 등이다. 실습 위주 수업과 팀 프로젝트를 통해 실전 대응 능력을 강화한다.

윈스테크넷은 보안 아카데미 센터장은 "우리 교육생 10명 중 4명은 정보보호와 전혀 무관한 전공자였고, 오히려 이들이 더 빠르게 성장하는 경우도 많았다”며 “전공이 아니라, 배우고자 하는 의지와 환경이 중요하다”고 말했다.

교육은 윈스테크넷 부산지사 교육장에서 진행한다. 전액 국비지원이다. 교육기간 동안 활동비용도 지급한다. 수료자 중 우수 인원에게는 윈스테크넷을 비롯해 유관기업 채용연계 기회도 제공한다. 모집 대상은 전문학사 이상 학력 보유자(전공 무관)다. 내년 2월 졸업 예정자 또는 졸업자 중 만 34세 이하 미취업자가 대상이다.

교육 종료 후 부산, 수도권, 충청권에서 즉시 취업이 가능한 사람이다. 신청은 오는 11월 10일까지 윈스테크넷 채용홈페이지에 하면 된다. 이 교육과정은 고용노동부가 주최하고 윈스테크넷이 한국전파진흥협회(RAPA)과 공동으로 운영하는 사업이다.