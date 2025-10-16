엘앤에프, 'DIFA 2025'서 양극재 기술력 공개…"하이니켈·LFP 선도"

글로벌 이차전지 소재 전문기업 엘앤에프가 10월 22일부터 4일간 대구 엑스코에서 열리는 ‘2025 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA 2025)’에 참가해 NCM·LFP양극재 기술력과 지속 가능한 배터리 산업 비전을 선보인다.

올해로 9회째를 맞는 DIFA 2025는 산업통상자원부, 국토교통부, 대구광역시가 공동 주최하는 국내 대표 미래 모빌리티 전시회로, 완성차·배터리·부품·인프라 등 다양한 기업이 참여해 최신 기술과 산업 트렌드를 선보인다.

엘앤에프는 이번 전시회를 통해 글로벌 고객과 투자자, 연구기관, 대학생 등 다양한 이해관계자와 직접 소통하며 미래 배터리 생태계 비전을 공유할 계획이다.

엘앤에프는 엑스코 동관에서 ‘리딩 더 퓨처(Leading the Future)’를 주제로 참가하며, 전시 부스는 양극재 개발 현황, 순환경제 비전, 체험형 전시 세 가지 영역으로 구성한다.

엘앤에프 ‘DIFA 2025’ 부스 투시도

엘앤에프는 세계 최초로 니켈 함량 95%를 달성한 니켈코발트망간(알루미늄)(NCM(A)) 양극재를 선보인다. 46파이 원통형 배터리에 적용 가능한 이 제품은 고에너지 밀도와 우수한 안정성을 동시에 구현해 미래형 고성능 배터리 시장의 핵심 소재로 주목받고 있으며, 현재 국내외 주요 셀 제조사 및 OEM에 공급되고 있다.

내년 국내 최초로 양산을 앞둔 리튬인산철(LFP) 양극재도 선보인다. 10년 이상의 LFP 개발 경험과 NCM 양극재 양산 노하우를 기반으로 독자적으로 설계한 생산 공법을 통해 중국산 3세대 수준의 압축 밀도를 구현했으며, 생산 효율과 가격 경쟁력을 동시에 확보했다.

이번 전시에서는 대구 구지 3공장에 구축된 LFP 양극재 파일럿 라인 현황과 내년 양산 로드맵을 공개하며, NCM 양극재와 LFP 양극재를 중심으로 한 ‘투 트랙’ 전략으로 프리미엄 전기차 시장과 보급형 EV·ESS 시장을 모두 공략하겠다는 비전을 제시한다. 전고체배터리(ASSB), 나트륨배터리(SIB), 리튬망간리치(LMR) 등 차세대 양극재 샘플도 함께 전시해 미래 포트폴리오와 연구개발 방향을 선보인다.

엘앤에프는 지난 9월 준공한 LS-엘앤에프배터리솔루션(LLBS)과 더불어 제이에이치화학공업(JHC), 엘앤에프케모솔루션(LCS) 등 관계사와 함께 전구체 공급부터 폐배터리 리사이클링, 차세대 소재 개발까지 아우르는 엘앤에프만의 순환경제 생태계 전략을 강조한다.

체험형 전시존에서는 터치 디스플레이를 통해 엘앤에프 제품별 양극재 입자 사진을 최대 1만 배까지 확대해 볼 수 있는 체험형 전시를 마련해, 관람객이 엘앤에프 양극재의 품질과 기술력을 직관적으로 체험할 수 있도록 구성했다.

엘앤에프는 전시회 기간 동안 다양한 이해관계자와의 소통을 강화하기 위한 특별 프로그램도 운영한다. 먼저 대구 지역 대학생을 초청해 회사 소개, 양극재 교육, 신사업 설명 등을 진행함으로써 지역사회 인재 육성에 기여한다. 또한 임직원 가족 초청 부스 투어와 퀴즈 이벤트, 일반 관람객을 위한 스탬프 투어와 AI 포토 이벤트 등 다양한 현장 프로그램도 마련했다.

더불어, ‘FIX 2025 이차전지 순환경제 생태계 포럼’을 개최해 지속가능한 성장의 새로운 패러다임을 제시하고, 글로벌 전문가들과 함께 학계와 산업계의 혁신 방향을 공유하는 자리를 마련했다. 대구에서 처음 열리는 이번 포럼은 지역사회의 자부심을 한층 높일 것으로 기대된다. 엘앤에프는 이를 통해 지속가능한 비전을 공유하고, 순환경제 생태계를 선도하는 기업으로서의 입지를 더욱 강화할 계획이다.

최수안 엘앤에프 대표이사는 "엘앤에프는 업계가 직면한 도전과 불확실성을 독자적 기술력과 혁신적 생산 역량으로 돌파하며, 차세대 배터리 시장에서 새로운 기회를 만들어가고 있다"며 "앞으로도 최고 수준의 기술력과 높은 생산 기준을 바탕으로 국내외 고객 및 투자자들과 다양한 이해관계자들에게 차별화된 경쟁력과 기술 리더십에 대해 효과적으로 소통할 것"이라고 밝혔다.