사이버아크, 머신 아이덴티티 보안 포트폴리오 확장한다

아이덴티티 보안 기업 사이버아크(CyberArk)가 지능형 검색 및 컨텍스트 기능으로 머신 아이덴티티 보안 포트폴리오 확장에 나섰다. 가시성 및 제어 기능을 강화하면서 위험 감소와 대규모 컴플라이언스 간소화를 구현하는 것이 골자다.

사이버아크는 14일 머신 아이덴티티 시큐리티 포트폴리오(Machine Identity Security portfolio) 전반에 구현된 새로운 검색 및 컨텍스트 기능을 발표했다.

사이버아크 로고. (사진=사이버아크)

사이버아크 보안팀에 따르면 이번 기능 향상을 통해 인증서, 키, 기밀정보, 워크로드 등을 포함한 머신 아이덴티티를 자동으로 검색하고 관리하면서도 보안을 강화할 수 있는 것으로 알려졌다.

머신 아이덴티티는 AI 도입 증가와 클라우드 네이티브 성장으로 인해 인간 아이덴티티 보다 약 82배 더 많은 것으로 추정된다. 사이버아크에 따르면 보안 책임자의 72%는 인증서 관련 서비스 중단을 보고한 바 있다, 50%는 머신 아이덴티티 손상으로 인한 보안 사고 또는 침해를 경험하는 등 머신 아이덴티티 관련 보안 사고가 증가하고 있다.

이에 수동 프로세스로는 더 이상 보안 사고를 막을 수 없다는 것이 사이버아크의 판단이다. 자동화된 검색 및 컨텍스트 기반 접근 방식을 마련한 배경도 이같은 이유에서다.

관련기사

사이버아크의 확장된 머신 아이덴티티 시큐리티 포트폴리오는 중앙 집중형 가시성, 자동화된 정책 수행, 컨텍스트 기반 인사이트를 제공해 조직이 전사적으로 어디서나 모든 머신 아이덴티티를 모니터링하고 보호할 수 있도록 지원한다.

사이버아크의 커트 샌드(Kurt Sand) 머신 아이덴티티 보안 부문 총괄 매니저는 "기업들이 인증서 수명 단축, AI 에이전트의 등장, 볼트(Vault) 스프롤, 그리고 취약한 소프트웨어 공급망 등 문제로 어려움을 겪으면서 머신 아이덴티티 보안 프로그램 구현이 점점 더 복잡해지고 있다"면서 "고객은 이 같은 새로운 검색, 컨텍스트 및 복구 기능을 통해 무분별한 확장을 억제하고, 정책을 수행하며, 환경을 보다 효율적으로 보호하는 데 필요한 가시성과 통제력을 확보할 수 있다"고 강조했다.