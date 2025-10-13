주가 낮아 국감 불려온 고정욱 롯데지주 사장..."계열사 실적 부진해서"

롯데지주가 저PBR(주가순자산비율) 상황을 이유로 국정감사에 소환됐다.

자사주 보유 비중이 유통업계 중 상위권에 위치하면서 주주가치를 떨어트렸다는 지적이 나온 가운데, 소액주주들은 주주가치 제고 방안을 입모아 요구하고 있다.

소액주주들은 자사주를 전량 소각해야 한다는 주장인데, 고정욱 롯데지주 사장은 자사주 취득 이유 등을 살펴본 뒤 소각하겠다는 입장을 밝혔다.

고정욱 사장, 기재위 증인 출석…“저PBR은 계열사 실적 부진 때문”

고정욱 롯데지주 사장은 13일 열린 기획재정위원회 국정감사에 증인으로 출석했다. 이날 고 사장은 저PBR 문제와 자사주 과다 보유 논란에 대한 질의를 받았다.

고 사장은 오기형 더불어민주당 의원의 저PBR 이유를 묻는 질문에 “롯데지주는 계열사 주식을 대거 보유하고 있는데, 계열사 실적이 좋지 않아 주가가 하락하고 시총이 빠지면서 롯데지주 시총도 같이 줄어들고 있다”고 설명했다.

고정욱 롯데지주 사장이 13일 열린 기획재정위원회 국정감사에서 증인 선서를 하고 있다. (사진=국회의사중계시스템 캡처)

오 의원은 “최근 부동산 자산 재평가를 실시하면서 부채비율에도 변화가 생겼는데 이를 고려하면 실제 PBR은 더 낮을 수 있다는 지적도 있다”며 “자사주 소각에 대한 의견은 무엇이냐”고 질의했다.

그러자 고 사장은 “취득한 자사주에 대해서는 빠른 시일 내에 소각하는 것이 맞다”면서도 “기존 보유 자사주에 대해서는 왜 취득했는지와 방법 등을 살펴본 뒤 일정 시간 뒤 소각하는 것이 좋다고 생각한다”고 답했다.

이소영 더불어민주당 의원도 “롯데지주 저PBR의 이유로 계열사 실적이 좋지 않아 주가가 같이 내렸다는 것을 들었다”며 “하지만 2022년 0.47배 등 고질적인 저PBR을 기록했다”고 지적했다.

이에 고 사장은 “코로나 이후 계열사 실적이 많이 하락해 그런 것”이라며 “코로나 이전보다 계열사 실적이 많이 떨어진 상태”라고 설명했다.

이어 이 의원은 “상장 기업 PBR이 1.0 이하인 것은 재무적으로 정상적인 기업은 아니라고 보여 주가를 상향시키기 위한 노력을 해야한다”며 “롯데지주가 보유한 자사주 처분 과정에서 특정 주주 이익에 동원되지 않는지 지켜보겠다”고 말했다.

고 사장은 “의원님 말씀을 명심해 주주들이 기타 손실을 보지 않도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.

PBR 0.35배 수준…자사주 비중은 50대 그룹 중 상위권

실제 롯데지주 PBR은 지난 6월 기준 약 0.35배 수준에 그쳤다. PBR은 기업의 주가가 순자산 대비 얼마나 낮은지를 나타내는 지표로 1배 미만이면 보유 자산을 모두 처분하고 사업을 접을 때보다 현재 주가가 더 싸다는 의미다.

자사주 보유 비중 역시 50대 그룹사 중 상위권이었다. 롯데지주의 현재 자사주 보유 비중은 27.5%다. 지난 6월 롯데물산에 5%(524만5천주·1천448억원)를 처분했지만, 여전히 높은 수준에 머물러 있는 것이다.

롯데지주 자사주 비중이 높은 까닭은 지난 2017년 지주사 전환 과정에서 자사주가 대거 발생했기 때문이다.

롯데타워(이미지투데이)

당시 75만여 개의 순환출자 고리를 해소하기 위해 롯데쇼핑·롯데칠성음료·롯데푸드·롯데제과 등 4개 계열사를 인적분할하고 투자 부문을 흡수 합병하는 방식으로 지주사를 출범시켰다. 이 과정에서 계열사가 보유한 자사주를 넘겨 받으면서 자사주 보유 비중이 커졌다.

주가는 지지부진…소액주주 “자사주 전량 소각” 요구

자사주 처분 이후에도 롯데지주의 주가는 여전히 지지부진하다. 한국거래소에 따르면 자사주 처분 공시 직후 거래일(6월 27일) 롯데지주 주가는 전 거래일 대비 0.91% 오른 2만7천850원을 기록했다.

이후 소액주주 보호를 명분으로 하는 상법개정안 국회 통과 기대감이 높아지면서 7월 1일 하루 동안 8.45% 뛰며 3만원 대에 진입하기도 했다. 하지만 지난 10년간 약 70% 하락한 것을 고려하면 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. 이날 종가 기준으로는 2만7천900원이다.

이에 소액주주들의 주주행동 플랫폼인 ‘액트’는 롯데지주에 주주서한을 발송했다. 이들은 ▲자사주 전량 소각 ▲지배구조 투명화 ▲책임 경영 강화 ▲유통업 내실 강화 및 유커입국으로 인한 대응전략 비전제시 등을 요구했다.

관련기사

주주연대는 대주주와 경영진의 M&A 실패와 무분별한 투자를 주식 가치 하락의 원인으로 지목했다.

이들은 “현재 롯데지주의 기업가치는 PBR 0.3 수준에 머물러 있으며 이는 경영진의 반복된 투자 실패와 불투명한 지배구조에 기인한다”며 “신용등급 강등으로 인한 금융비용 증가와 월드타워가 담보에 잡히는 등 자구책 마련에도 시장 신뢰를 얻지 못해 큰 금융비용이 발생하고 있다”고 지적했다.