[인사] 과학기술정보통신부

인사입력 :2025/10/09 17:38

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 전보

▲과학기술정책국장 조선학 

-2025년 10월10일자.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
