[인사] 과학기술정보통신부
인사
입력 :2025/10/09 17:38
박수형 기자
기자의 다른기사 보기
◇국장급 전보
▲과학기술정책국장
조선학
-2025년 10월10일자.
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
과학기술정보통신부
