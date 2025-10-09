英 어린이집 랜섬웨어로 공격한 범인 잡고 보니

지난 9월 말 영국 런던 내 어린이집을 운영하는 업체 '키도 인터내셔널'을 랜섬웨어로 공격했던 용의자가 덜미를 잡혔다. 범인은 10대 청소년 두 명이었다.

영국 런던광역경찰청은 8일(현지시간) "어린이집 체인을 공격해 1천 명 이상의 어린이 개인정보를 유출한 랜섬웨어 사건과 관련해 10대 용의자 2명을 체포했다"고 밝혔다.

영국과 미국, 인도, 중국 등에서 어린이집을 운영하는 키도 인터내셔널은 지난 9월 25일 '래디언트 그룹'이라 자칭하는 해커 조직의 공격을 받았고 1천 명이 넘는 어린이들의 사진과 주소, 학부모 정보 등이 유출됐다고 밝힌 바 있다.

랜섬웨어에 감염된 서버. (사진=클립아트코리아)

'래디언트 그룹'은 어린이들의 사진과 주소, 학부모 정보 등 일부 자료를 다크웹 유출 사이트에 게시하는 한편 학부모들에게 협박 전화를 걸어 돈을 요구했다. 그러나 돈을 받으려는 시도가 좌절되자 지난 2일 관련 파일을 삭제했다.

영국 경찰은 허트퍼드셔주 비숍스 스토트퍼드에 거주하는 17세 청소년 2명을 협박 및 컴퓨터 오용 혐의로 자택에서 긴급 체포했다.

키도 인터내셔널은 유출된 데이터가 어린이집들이 학부모와 정보를 공유하는 데 사용하는 소프트웨어 서비스 '패믈리'에 저장돼 있었다고 밝혔다. 안데르스 라우스텐 패믈리 최고경영자(CEO)는 "패믈리의 보안이나 인프라 침해는 전혀 없었으며 다른 고객은 영향을 받지 않았다"고 해명했다.

런던 지하철 올드 스트리트 역 내 역명판. (사진=지디넷코리아)

영국에서는 올해 M&S, 코옵, 해러즈 등 주요 기업과 런던 교통공사 시스템 침해 사건에 연루된 10대 용의자들이 잇따라 체포되는 등 청소년의 대규모 사이버 공격 가담이 증가 추세를 보이고 있다.

윌 라인 런던광역경찰청 경제·사이버범죄 책임자는 "이번 체포는 수사의 중요한 진전"이라며 "책임자들을 반드시 법정에 세우기 위해 파트너 기관들과 협력을 계속할 것"이라고 강조했다.