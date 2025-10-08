닌텐도, 美 커뮤니티 관리자에 450만 달러 손해배상 청구..."불법 유통 주도"

닌텐도가 레딧 커뮤니티 관리자를 상대로 450만 달러 규모에 달하는 손해배상을 청구했다고 유럽 게임 매체 유로게이머가 7일(현지시간) 보도했다.

닌텐도는 미국 워싱턴 서부지방법원에 커뮤니티 사이트 레딧 내 'SwitchPirates' 커뮤니티를 관리하는 제임스 윌리엄스를 상대로 저작권 침해, 우회기기 거래, 계약 위반에 대한 소를 제기했다.

온라인 닉네임 'Archbox'를 사용하는 해당 인물은 닌텐도 게임 불법 다운로드를 유도한 '해적 상점'(Pirate Shops)의 운영에 깊이 관여한 인물로 지목됐다.

닌텐도.

소송 문서에 따르면 닌텐도는 제임스 윌리엄스가 지난 2019년부터 여러 온라인 해적 상점을 직접 또는 간접적으로 운영·관리·홍보했다고 주장했다.

또한 닌텐도는 제임스 윌리엄스가 “상점의 설계, 운영, 확산에 핵심적 역할을 했으며, 기부를 유도하고 기술적 조언을 제공하는 등 활동을 이어왔다”고 주장했다.

더 나아가 불법 복제 유통을 돕는 우회 소프트웨어 제작과 배포에도 직접 관여했다고 덧붙였다.

닌텐도는 지난 2024년 3월 윌리엄스에게 경고장을 보냈으며 이에 제임스 윌리엄스는자신의 행위가 닌텐도의 권리를 침해했다는 점을 인정하고 협조 의사를 밝혔다고 전했다.

그러나 이후 제임스 윌리엄스는 해적 상점과의 연관성을 부인하고, 요구사항 이행을 거부했으며 닌텐도의 추가 확인 요청에 공격적이고 비협조적인 태도로 전환했다.

닌텐도의 주장에 따르면 제임스 윌리엄스는 관련 증거 게시물이나 기록 일부를 삭제하거나 숨긴 정황도 파악됐다.

소송문에는 “NOA(닌텐도 오브 아메리카)가 입은 피해 규모를 정확히 산정하기는 어렵지만 그 금액이 매우 클 것은 분명하다”며 “이번 청구액은 피고의 행위 심각성을 고려할 때 정당한 수준이다”라고 명시돼 있다.

닌텐도는 올해 들어 불법 복제 대응에 강경한 입장을 유지하고 있다.

지난 3월에는 프랑스의 파일공유업체 디스토리지(Dstorage)를 상대로 승소했으며 7월에는 미국 연방수사국(FBI)이 닌텐도 협조를 받아 불법 다운로드 사이트 여러 곳을 압수한 바 있다.