생사 가르는 ‘급성심장정지’ 10건 중 1건만 생존

급성심장정지는 생존율이 낮고, 생존 시에도 뇌기능 회복률도 낮다. 더욱이 생존율이 수도권 보다 지방이 더 낮은 지역간 격차를 보여 대책이 시급하다는 지적이다.

더불어민주당 박희승 국회의원(남원장수임실순창, 보건복지위)이 질병관리청으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 급성심장정지 환자수는 지난 2015년 3만771건에서 2023년 3만3586건으로 9.1% 증가했다.

최근 10년간(2015년부터 2024년 상반기) 발생 건수는 총 30만1459건으로, 이중 남성이 19만3437건(64.2%)으로 여성 10만7946건(35.8%)에 비해 1.8배 많았다. 연령대별로는 60세 이상이 20만8716건으로 전체 건수의 69.2%를 차지했다.

급성심장정지 환자의 생존율은 2015년 6.3%에서 2024년 상반기 기준 9.2%로 다소 높아졌으나, 여전히 10건 중 9건은 사망에 이를 정도로 치명적이다. 지난해 80세 이상의 생존율은 3.5%에 불과했다.

특히 각 지역별 생존율 격차는 여전히 큰 것으로 나타났는데 전남이 5.4%로 가장 생존율이 낮았고, 이어 경북(5.9%), 충남(6.3%), 강원(7.2%), 경남(7.6%)순이었다. 생존율이 가장 높은 지역은 서울(12.4%)이었다.

환자 생존율의 지역 간 격차는 비수도권이 수도권에 비해 고령인구 비율이 높고, 일반인 심폐소생술 시행률 차이에 따른 것으로 추정된다.

급성심장정지의 경우 골든타임이 중요하지만 특별시, 구의 경우 심폐소생술 시행률이 48.2%에 달하는 반면, 광역시 및 도, 군은 19.9%에 불과했다. 심폐소생술 시행시 생존율은 14.3%로 미시행시 6.4%보다 2.2배 높았다.

급성심장정지 환자는 뇌기능 회복률도 매우 낮아 6.4%에 불과하다. 이에 환자의 뇌 손상을 막고 생존율을 높이기 위해 급성심장정지 환자에 대한 저체온치료(TTM) 급여화를 시행했지만, 인식 부족 등으로 시행률은 3.9%에 불과했다.

박희승 의원은 “급성심정정지 환자의 생존율 개선을 위해선 생존사슬의 각 고리, 고리가 효과적으로 연결돼야 한다. 고령층이 많고 병원 접근성이 낮은 지방을 중심으로 교육과 홍보를 집중적으로 강화해 심폐소생술 시행률을 높이고, 저체온 치료 등에 대한 연구도 보다 적극적으로 동반될 필요가 있다”고 강조했다.

