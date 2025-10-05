비트코인, 12만 달러 돌파하며 주간 11%↑… 알트코인도 동반 반등

10월 첫째 주 가상자산 시장은 비트코인을 중심으로 강한 반등세를 나타냈다. 비트코인이 12만 달러선을 돌파하며 주간 기준 11% 이상 상승했고, 이더리움과 솔라나 등 주요 알트코인도 일제히 오름세를 보였다.

솔라나는 한 주 동안 11.3% 상승하며 약 227달러를 기록 중이다. 주요 운용사들이 스테이킹 기능을 포함한 ETF 개정안을 제출했고, SEC의 상장 심사 간소화 조치가 전해지며 투자심리가 회복됐다.

다만 ETF 승인 일정이 공식화되지 않을 경우 상승 폭이 제한될 가능성도 존재한다. 실제로 미국 연방정부 셧다운에 의해 미국 증권거래위원회 역시 제한적인 활동만 하고 있는 상태여서 ETF 승인 여부가 불투명한 상태다.

바이낸스코인(BNB)은 18.5% 상승해 약 1천147달러를 기록하고 있다. 이는 시가총액 10위 이내 가상자산 중 가장 높은 상승률이다. 자체 토큰 소각 정책과 바이낸스 생태계 거래량 회복이 호재로 작용했다.

비트코인은 11.5% 상승해 12만2천255달러를 기록하며 12만 달러대를 안정적으로 회복했다. 이더리움도 11.3% 오르며 4천477달러를 나타냈다.

관련기사

엑스알피(XRP)는 4.8% 상승해 2.96달러를 기록하며 완만한 회복세를 보였다. 도지코인은 7.9% 상승, 0.25달러로 올라 밈코인 중 가장 뚜렷한 반등세를 나타냈다.

트론은 1% 상승, 0.34달러로 보합권 수준의 완만한 상승에 그쳤다.