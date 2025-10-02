[인사] 과학기술정보통신부

◇실장급 승진

▲대변인 정택렬

▲기획조정실장 강상욱

▲네트워크정책실장 최우혁

-2025년 1월3일자.

