[인사] 과학기술정보통신부
인사
입력 :2025/10/02 22:03
박수형 기자
◇실장급 승진
▲대변인 정택렬
▲기획조정실장 강상욱
▲네트워크정책실장 최우혁
-2025년 1월3일자.
과학기술정보통신부
