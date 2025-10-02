하이센스가 초소형 4K 빔 프로젝터 'M2 프로'를 국내 출시했다고 2일 밝혔다.

M2 프로는 하이센스 레이저 빔 프로젝터 중 가장 작고 가볍다. 레이저와 인공지능(AI) 기술을 집약해 어디서든 몰입감 있는 4K 대화면을 구현한다. 제품은 쿠팡에서 단독 출시된다.

AI 알고리즘을 통해 최적의 화질을 구현하는 'AI 4K 클래리티' 기술을 적용했다. AI 4K 클래리티 기술은 AI 기반 업스케일링 및 노이즈 제거, HDR 최적화 세 가지 기능을 하나의 패키지로 통합한 화질 엔진이다.

하이센스 4K 레이저 미니 프로젝터 'M2 프로' 출시 (사진=하이센스)

저해상도 콘텐츠도 AI 4K 업스케일러를 통해 4K 수준으로 변환한다. AI 노이즈 리덕션이 화면 잡음을 제거해 보다 선명한 화면을 제공한다. AI HDR 업스케일러는 명암과 밝기를 자동으로 조정해 한층 선명하고 역동적인 시청 경험을 제공한다.

207만개의 극소형 거울이 빠르게 움직이며 빛을 반사해 최대 200인치까지 세밀한 4K 비주얼을 투사하는 디지털 광처리(DLP) 기술을 적용해 픽셀 하나까지 정밀한 선명도를 구현한다.

퓨어 트리플 컬러 레이저 기술도 더했다. 빨강, 초록, 파랑 레이저를 각각 독립적으로 구동함으로써 넓은 색역과 자연에 가까운 사실적인 화질을 구현하는 것이 특징이다.

또한 포터블 프로젝터 최초로 1.0~1.3 투사비의 광학줌을 적용했다. 디지털 줌과 달리 화질 손실 없이 화면 크기와 거리를 조절할 수 있다.

자동 키스톤 보정과 자동 초점 기능으로 복잡한 수동 조정 없이 즉시 최적화된 화면을 제공한다. 7단계 벽 색상 자동 보정 기능은 투사 면 색상을 자동으로 인식해 색상을 보정한다.

돌비 오디오와 DTS 버추얼:X를 내장해 별도 스피커 없이도 풍부하고 입체적인 사운드를 제공한다. VIDAA 스마트 OS를 탑재해 넷플릭스 및 유튜브와 디즈니 플러스 등 주요 OTT 플랫폼을 바로 이용할 수 있다.

하이센스 관계자는 "M2 프로는 단순히 작고 가벼운 것이 아니라 AI 기술과 레이저 광학 기술의 집약체"라며 "기존 제품의 한계를 완전히 뛰어 넘는 제품으로 언제 어디서나 프리미엄 영상 경험을 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.