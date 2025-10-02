LG CNS "AI 도입만 해법 아냐…조직 변화·프로세스 혁신 병행해야"

"기업이 성공적으로 에이전틱 인공지능(AI)를 도입하려면 조직 변화·프로세스 혁신도 병행해야 합니다. 이를 체계적으로 지원하는 것이 '에이전틱웍스'입니다."

LG CNS 임은영 AI클라우드 사업부 AI센터 젠AI사업담당 2일까지 서울 코엑스에서 열리는 'AI페스타' 부대행사인 '퓨처 테크 컨퍼런스'에서 에이전틱 AI를 통한 생산성 혁신 방안을 이같이 밝혔다.

임 담당은 "생성형 AI 도입이 투자대비수익률(ROI)과 생산성 개선에서 기대만큼 높은 효과를 내지 못했다"고 지적했다. 그러면서 "에이전틱 AI가 이를 보완할 수 있는 대안"이라고 주장했다.

LG CNS 임은영 AI클라우드 사업부 AI센터 젠AI사업담당. (사진=지디넷코리아)

임 담당은 기존 AI와 에이전틱 AI는 근본부터 다르다고 설명했다. 그는 "에이전틱 AI는 스스로 목표를 설정하고 업무 프로세스를 자동화한다"며 "오류까지 자동 감지·수정할 수 있다"고 말했다. 그러면서 "로봇 프로세스 자동화(RPA)가 단순 반복 업무 자동화에 머물렀다면, 에이전틱 AI는 기업에게 자율적 워크플로를 제공할 수 있다"고 덧붙였다.

임 담당은 기업이 에이전틱 AI를 도입한다고 해서 무조건 업무 자동화를 경험할 순 없다고 경고했다. 그는 "도메인 전문가와 고품질 데이터 준비, 모델 유지·재학습을 명확히 정의해야 한다"며 "이를 지키지 않으면 에이전틱 AI 성능도 떨어질 수 있다"고 말했다.

임 단장은 기업이 에이전트 AI를 도입할 때 가장 먼저 부딪히는 현실적 어려움을 지적했다. 그는 "업무 데이터를 AI가 읽을 수 있게 정제·전처리하는 역량을 비롯해 그래픽처리장치(GPU) 등 연산 인프라 확보, 클라우드 활용 시 발생하는 규제 대응, 적합한 모델 선택과 보안 검토가 걸림돌"이라고 설명했다.

그는 기술을 단순히 도입하는 것만으로는 이런 문제를 풀 수 없다고 지적했다. AI를 실제 업무에 녹이려면 프로세스를 혁신하고 조직 간 협업 구조를 미리 설계하는 것이 더 중요하다는 설명이다.

그는 "특히 많은 기업이 개념 검증(PoC)을 현업 부서 주도로만 진행하다가 뒤늦게 IT 조직을 투입하는 실수를 범한다"며 "이 경우 표준화가 이뤄지지 않고 거버넌스가 부재해 운영이 혼란스러워질 수 있다"고 경고했다.

에이전틱웍스는 데이터 전처리부터 모델 학습·평가, 에이전트 개발·배포·운영까지 전 주기를 지원한다. (사진=지디넷코리아)

LG CNS는 이런 과제를 해결하기 위한 방안으로 에이전틱웍스 플랫폼을 제시했다. 에이전틱웍스는 데이터 전처리부터 모델 학습·평가, 에이전트 개발·배포·운영까지 전 주기를 지원한다. 온프레미스와 하이브리드, 퍼블릭 클라우드 환경에 모두 적용할 수 있다.

관련기사

에이전틱웍스는 ▲데이터 전처리용 '지식 데이터' ▲모델 학습·평가 도구 '리파이너' ▲전문 개발자용 '빌더' ▲비전문가용 로코드 개발 스튜디오 ▲모델 자동 선택 '라우터' ▲에이전트 성능 모니터링 '허브' 등으로 구성된다.

임 담당은 "기업은 에이전틱웍스를 통해 아이디어 발굴부터 운영까지 안정적으로 추진할 수 있다"며 "기술만큼이나 변화 관리와 조직 간 협업도 중요하다"고 말했다.