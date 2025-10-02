시즌, HD현대미포와 AI+LLM+에이전트 AI로 선박도장 공정 혁신

시즌(대표 채영훈)은 2일까지 사흘간 코엑스에서 열리는 AI페스타에서 HD현대미포와 진행 중인 스마트 제조혁신을 위한 기술 개발 사업을 공개해 관심을 끌었다.

이 사업은 중소벤처기업부가 지원한다.

지난 2024년 시작해 오는 2026년 말까지 3년 과제로 ▲AI기반 선박 화물창 온·습도 예측 모델을 통한 공정 최적화 지원 ▲실시간 데이터를 활용한 공정 최적화 및 품질관리 ▲LLM(초거대언어모델) 연계 에너지 절감 및 안정성 강화 등을 통해 선박 도장 공정을 혁신한다는 것이 목표다.

시즌 이대겸 연구원은 "온도나 습도, 이슬점 등을 실시간 모니터링해 3D로 시각화한 뒤, AI 예측 모델(LSTM·GAN) 기반으로 4시간이나 6시간 뒤의 건조환경을 예측하는 기술"이라며 "문제 상황 시뮬레이션을 통해 고온이나 고습, 결로 위험을 자동으로 탐지, 예측할 수 있다"고 강조했다.

지난 9월 30일 AI페스타 시즌 부스에서 시즌 직원들이 홍보전략 회의를 진행했다.

AI페스타에서 시즌이 HD현대미포와 진행중인 선박도장 공정 스마트 제조 혁신에 대해 설명하는 시즌 직원들.

이대겸 연구원은 또 "이 결과에 우리는 LLM을 붙여 관리자가 정확한 의사결정을 내리도록 지원한다"며 "예를 들어 향후 4시간 뒤 예상 온도가 너무 올라갈 것 같거나 예상 습도가 관리범위를 넘어섰을 경우 관리자에 4시간 뒤 냉방기나 건조기 등을 작동시켜야 한다는 의견을 제시하도록 설계했다"고 설명했다.

이를 통해 시즌은 선박 도장의 공정 최적화와 작업 효율을 획기적으로 개선할 것으로 기대했다. 또 AI기반 제어로 비용 및 탄소 저감, 작업환경 모니터링과 위험 예측, ESG 경영 및 친환경 조선 지원 등 한 번에 '4마리 토끼'를 잡는 제조 혁신이 이루어 질 것이라고 부연 설명했다.

시즌은 지난 2021년 인공지능 기반 스마트 제조·R&D 솔루션 전문기업으로 창업했다. 로우-코드(Low-code) & 노-코드(No-code) AI플랫폼 DIZEST를 개발했다. 또 LLM/AGI(범용인공지능) 기술을 활용한 데이터 분석 및 예측, 자동화 시스템을 구축했다.

주요 성과와 연구로는 문화유산·해양·의료 등 다양한 분야 AI적용 사례를 보유했다. 문화재 손상탐지, 초분광 영상, RAG(생성형AI)시스템 등 다수 연구결과를 통해 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국전자통신연구원(ETRI), 현대중공업 등과 산·학·연 협력체계를 갖췄다.

관련기사

시즌은 최근 정부 AI 강화 정책에 따라 ▲스마트 제조업 혁신(조선·제조 공정 최적화 AI솔루션 제공) ▲AGI 기반 차세대 플랫폼(인간-기계 협업 극대화) ▲데이터 및 AI융합(지속 가능한 산업혁신 실현)을 기치로 내건 AI·LLM·AGI 전문 기업으로 급성장했다.

채영훈 시즌 대표는 "기존에 디지털 시스템이 있긴 하지만, 이는 AI가 적용되지 않아 사람이 일일이 데이터를 점검하고 의사결정하는 방식이었다"며 "우리는 AI를 이용해 예측한 결과에 에이전트를 붙여 3~6시간 뒤 상황을 정확히 예측할 수 있다"고 말했다.