한국IT서비스학회, '제2회 스마트라이프 컨퍼런스' 개최

한국IT서비스학회(회장 이정훈)는 1일 서울 코엑스 컨퍼런스룸 402호에서 ‘사람을 위한 AI, 일상과 함께하는 AI’를 주제로 서울시가 주최하고 서울AI재단과 학회가 공동 주관한 '제2회 스마트라이프 컨퍼런스'를 개최했다.
이번 컨퍼런스는 AI기술을 통해 지속 가능한 스마트라이프를 구현하기 위한 정책 및 기술 사례를 공유하고 토론하는 장이 마련됐다. 서울AI재단 김만기 이사장 개회사와 한국IT서비스학회 이정훈 회장 환영사를 시작으로 ▲지속가능한 스마트시티 구현을 위한 기술 혁신과 AI 플랫폼 ▲포용성과 신뢰를 위한 AI 가치와 정책 ▲AI와 함께 그리는 지속가능하고 친환경적인 삶 등 세 가지 세션으로 나눠 진행됐다. 각 세션에서는 AI 기술을 활용해 삶의 질을 향상하고 지속 가능한 도시 환경을 조성하기 위한 다양한 사례와 방안이 소개됐다.
세션1: 지속가능한 스마트시티 구현을 위한 기술 혁신과 AI 플랫폼
지속 가능한 스마트시티 구현을 중심으로 한 디지털 기술 및 사례가 발표됐다. 다섯 개 주제로 진행한 세션에서는 ▲지속 가능한 미래를 위한 회복력 구축: NEWTON 대학교 스마트 교육 ▲Sacoma Global Foods Innovation ▲ 스마트시티 순환 기술: 버섯과 흑파리를 활용한 유기 폐기물 처리 및 자원 재활용 사례 ▲인천 공항도시, 인공지능으로 항공의 미래를 선도하다 ▲다중양식 상호작용 지능 (MIL) 등의 주제로 열렸다. 발표 후에는 국민대 윤종영 교수가 좌장을 맡아 AI 기반 스마트시티의 미래와 적용 방안을 심도있게 토론했다.
세션2: 포용성과 신뢰를 위한 AI 가치와 정책
AI 포용성과 혁신을 중심으로 인간 중심의 스마트라이프 구현에 기여하는 AI 기술 및 정책 사례가 소개됐다. 다섯 개 발표로 구성한 세션에는 ▲암스테르담 전략: 디지털 주권과 윤리적 인공지능 혁신 ▲시뮬레이션과 디지털 트윈으로 만드는 도시 혁신 ▲Citiverse-인간 중심 AI와 기타 첨단 기술 융합: 더 나은 삶을 위한 혁신 ▲노년층 인지 능력 향상을 위한 승마 효과 ▲시티 브레인(City Brain): 도시 문제를 앞서 해결하다 등을 주제로 다양한 사례를 공유했다. 이어진 토론에서는 연세대 이기헌 교수가 좌장을 맡아 포용성과 신뢰를 위한 AI 가치와 정책을 논의했다.
세션3: AI와 함께 그리는 지속가능하고 친환경적인 삶
AI기술이 환경 친화적인 도시 구현에 기여하는 방안에 대한 사례가 소개됐다. 다섯 개 발표로 진행한 세션에는 ▲디자인과 데이터가 만나 도시를 바꾸다 ▲사람 중심 인공지능: 더 나은 삶을 위한 혁신 - 스마트 전기차 개조를 통한 도시 교통의 친환경화 ▲사람과 환경을 위한 도시 시스템 속 인공지능 ▲모두를 위한 인공지능: 스마트시티 도로변 장치를 활용한 공공 데이터 생태계 조성 ▲아아메르(A'amer): 도시 전역 통합 서비스와 시설 관리를 통한 삶의 질 향상 등을 주제로 최신 기술 사례를 다뤘다. 발표 후에는 경기대 김정화 교수가 좌장으로 AI가 도시와 환경에 미치는 영향을 논의했다.
이정훈 한국IT서비스학회 회장은 “전 세계 도시들이 시민의 안전과 포용성, 그리고 지속 가능한 스마트시티를 구현하기 위해 AI, AIoT, 빅데이터 등 첨단기술 인프라를 구축해 나가고 있다”며 “한국IT서비스학회는 서울시 및 서울AI재단과 협력해 스마트 도시의 국제적 위상을 높이고, 시민과 민간, 공공이 함께하는 혁신 플랫폼으로서 지속 가능한 미래를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
이어 "이번 스마트라이프 컨퍼런스는 AI 중심 첨단기술이 지속 가능한 스마트라이프를 구현하는 데 기여할 수 있는 다양한 사례와 관점을 공유, 글로벌 협력과 기술 혁신을 통해 지속 가능한 미래를 실현할 방향성을 모색하는 뜻깊은 자리였다"고 덧붙였다.