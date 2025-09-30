자생한방병원 "윤석열 인수위 특혜, 비자금 조성 사실 아냐”

자생한방병원이 윤석열 전 대통령 후원 관련 의혹에 대해 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

자생한방병원은 30일 입장문을 통해 과거 '윤석열 대통령직인수위원회'에 비공식 사무실을 제공하고, 그 대가로 건강보험 정책 등 특혜를 받았는지 의심된다는 보도에 대해 무실은 비공식이 아닌 공식적이고 정상적인 임대차계약이 체결되어 현재 계약서도 보관중에 있다고 반박했다.

병원측 은 당시 인수위로부터 두 달간 총 1100만원(부가세포함)의 임대료를 받고 지하 일부를 대여한 바 있으며, 당시 시세대로 정식 계약을 체결하고 계약서를 작성했으고, 임대료 세무 신고도 투명하게 마쳤다고 밝혔다.

(출처=자생한방병원 홈페이지)

또 거래 총액이 1100만원에 불과한데 건강보험 혜택을 받았다는 뉘앙스는 명백한 날조라며, 지금 특검이 외부 건물에 단기임대 계약을 체결하고 사용하는 것과 같은 계약 구조인데 비공식이라든지, 특혜라는 말은 전혀 맞지 않다고 주장했다.

비자금 의혹과 관련해서는 자생한방병원 및 그 관계사가 건강기능식품 제품 개발 및 상품 홍보비를 정상 집행해 회계에 투명하게 반영했다며, 이와 관련해 병원관계자나 회계담당자 누구도 조사받은 바 없다고 덧붙였다.