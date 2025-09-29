데브시스터즈, 롯데 프리미엄 아울렛과 협업…'쿠키캠프' 팝업 오픈

데브시스터즈(대표 조길현)는 롯데 프리미엄 아울렛과 손잡고 가을 맞이 팝업 행사 '쿠키캠프'를 오픈했다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 쿠키런 팬은 물론 일반 대중들과 함께 오프라인 체험을 통한 IP 경험과 문화적 접점을 확대하고자 기획됐다.

'쿠키캠프'는 지난 26일 의왕점에서 오픈했으며 다음 달 9일까지 진행된다. 오는 10월 17일부터 26일까지는 파주점에서 '쿠키캠프'가 진행된다. 해당 기간 동안 롯데 프리미엄 아울렛 실내 및 실외 공간 곳곳에서 가을 캠핑에 나선 용감한 쿠키와 친구들을 만나볼 수 있다.

덴마크 아웃도어 브랜드 노르디스크도 이번 행사에 함께한다. 실내에 마련된 쿠키런 X 노르디스크 스토어에서는 맨투맨 티셔츠 2종과 후드 티셔츠 2종, 볼캡 등 팝업 한정판 콜라보 의류 상품이 최초 공개됐다. 해당 상품 구매 고객 대상으로 쿠키런: 킹덤 게임 쿠폰도 증정한다.

쿠키런 스토어도 별도 오픈됐다. ▲패딩 담요 ▲용감한 쿠키 쿠션 ▲텀블러 스티커 세트 ▲곰젤리 열기구 LED 피규어 키링 ▲아크릴 쉐이커 키링 ▲카라비너 키링 ▲쿠션 마우스패드 등 이번 '쿠키캠프' 테마의 한정판 상품을 구매할 수 있다. 구매 금액대에 따라 굿즈 보상 혜택이 풍성하게 제공된다.

이와 함께 실내 캠핑 포토존과 이벤트존도 운영된다. 쿠키캠프 테마로 네컷 사진을 찍는 포토부스를 이용할 수 있으며, 용감한 쿠키 SNS 팔로우 인증 및 스톱워치 미니게임 등 현장 이벤트에 상시 참여 가능하다. 의왕점에서는 주말 동안 오후 1시와 3시, 5시에 용감한 쿠키와 근육맛 쿠키를 직접 만날 수 있는 인형탈 그리팅도 진행될 예정이다.

야외 잔디광장에서는 용감한 쿠키와 설탕노움 등 대형 캐릭터 에어벌룬이 방문객을 맞이한다. 10월 2일부터 9일까지는 게임 체험존을 열고 쿠키런 클래식과 쿠키런: 브레이버스 카드 게임의 체험 이벤트를 실시한다. 참여자에게는 체험한 게임에 따라 프로모션 카드 혹은 게임 아이템 쿠폰 등을 지급한다.