"매년 9월 30일은 개인정보보호의 날"...올해 901개 기관 참여

공공기관 758개와 민간기업·기관 143개 등 총 901개 기관 및 기업이 참여하는 '2025년 개인정보보호 주간'이 오늘(29일) 개막, 다음달 3일까지 진행된다.

인공지능 시대 개인정보 보호 실천 문화 확산을 위해 공공기관과 민간기업·기관이 손 잡고 다양한 행사를 선보인다. 개인정보위는 내일(30일) 10시 30분 서울 더플라자호텔 그랜드볼룸홀에서국민 누구나 참여할 수 있는 ‘제5회 개인정보 보호의 날 기념식’을 개최한다

개인정보보호위원회(위원장 고학수, 이하 ‘개인정보위’)는 매년 9월 30일 ‘개인정보 보호의 날’이 포함된 주간을 공공과 민간이 함께 참여하는 ‘개인정보 보호주간’으로 지정하고 개인정보 보호 활동을 집중적으로 실시하고 있다.

개인정보 보호법 13조의2(개인정보 보호의 날)에 따르면, 국가와 지방자치단체는 개인정보 보호의 날이 포함된 주간에 개인정보 보호 문화 확산을 위한 각종 행사를 실시할 수 있다.

개인정보위는 이번 개인정보 보호주간(’25.9.29.~10.3.)에 공공기관 758개와 민간기업·기관 143개 등 총 901개의 기관 및 기업이 참여한다고 밝혔다. 중앙행정기관 34개, 지자체 185개, 공사·공단 등 공공기관 539개 등 총 758개 기관과 민간기업‧사립대학·단체 등 총 143개 기관(’24년 민간기업 및 기관 61개 참여)이 참여한다. 특히, 올해는 민간기업·기관의 개인정보 보호주간 참여도가 작년에 비해 2배 이상 증가, 민간의 개인정보 보호에 대한 인식이 높아졌다고 짚었다.

참여 기관들은 기관별 특성을 살려 현장캠페인, 방송광고, 퀴즈이벤트 등 다양한 보호주간 프로그램을 진행할 예정이다.

아울러, 개인정보위는 보호주간에 활용할 수 있게 개인정보처리자·유출피해자 등 정보주체별로 알아야 할 내용을 담은 ‘락스타가 알려주는 개인정보 필수상식!’ 카드뉴스를 제작, 각 기관의 개인정보 보호 실천문화 확산을 위한 적극적인 참여를 유도한다.

이와함께 개인정보위는 개인정보 보호주간에 참여하는 기관들이 기관 대표 홈페이지에 공동 활용할 수 있도록 ‘개인정보 보호주간’엠블럼도 배포할 예정이다. 개인정보위는 개인정보 보호주간을 통해 개인정보의 중요성과 안전한 활용에 대한 기업·기관의 책임성을 강화하고 국민 인식을 제고하여 사회 전반에 확산되도록 민‧관과 지속적으로 협력해 나갈 예정이다.