소프트캠프, MS팀즈 전용 보안 앱 출시…보안 높이고 원래 기능 그대로 사용

소프트캠프가 폐쇄망 환경에서도 마이크로소프트팀즈(Microsoft Teams)를 안전하게 사용할 수 있는 전용 보안 앱을 출시했다.

소프트캠프는 이같은 기능이 포함된 '실드게이트 팀즈 앱'(SHIELD Gate Teams App)을 출시했다고 26일 밝혔다.

실드게이트 팀즈 앱은 웹 격리(RBI) 기반의 격리 접속 방식을 활용해 마이크로소프트팀즈를 안전하게 사용할 수 있도록 돕는다.

마이크로소프트팀즈 전용 보안 앱 SHIELD Gate Teams App(실드게이트 팀즈 앱) BI.(사진=소프트캠프)

소프트캠프는 "실드게이트 팀즈 앱은 웹 격리(RBI) 기술의 장점은 극대화하고, 마이크로소프트팀즈의 사용성을 그대로 유지하면서도 우수한 보안성을 강점으로 내세운 설치형 마이크로소프트팀즈 전용 보안 앱"이라고 평가했다.

마이크로소프트팀즈를 안전하게 도입하기 위해서는 다수의 IP 주소 및 도메인에 대한 방화벽 접근 제어가 요구된다. 이에 따라 폐쇄망 환경에서는 보안 정책을 관리하는 과정에 상당한 부담으로 작용한다. 또 채팅이나 파일 공유 기능을 통해 내부의 기밀 자료가 외부로 유출될 수 있는 보안 위험도 존재한다.

과거에는 이같은 문제를 해결하기 위해 주로 게이트웨이(서로 다른 네트워크 간의 데이터 통신을 가능하게 하는 장치 또는 소프트웨어) 방식이 사용됐다. 그러나 게이트웨이 방식은 프로토콜 분석에 의존하기 때문에 마이크로소프트팀즈의 기능 확장이나 업데이트가 이뤄질 때마다 정상적으로 연동되지 않는 등 구조적인 문제가 발생했다.

실드게이트 팀즈 앱은 이런 한계를 극복하기 위해 그대로의 순수 마이크로소프트팀즈를 사용하는 새로운 접근 방식을 제시했다. RBI 기반으로 마이크로소프트팀즈를 격리 접속해 보안이 유지된 환경에서도 업무협업 서비스로서 마이크로소프트팀즈 고유 기능을 사용할 수 있게 한 것이다.

이에 ▲화상회의 ▲화면공유 ▲윈도우 알림센터 ▲마이크로소프트 365 오피스 앱 편집 지원 등 마이크로소프트팀즈 사용성을 그대로 유지시켜 업무 생산성도 끌어 올렸다는 평가가 나온다.

관련기사

윈도우, 맥, 리눅스 등 다양한 환경에서 지원되며, 제로 트러스트 조건부 적응적 정책(ZTCAP) 기반의 보안을 그대로 적용할 수 있다. 이를 통해 보안의 중요도가 높은 기업 및 기관에서 마이크로소프트팀즈도입을 안전하게 가속화시킨다는 전략이다.

배환국 소프트캠프 대표이사는 "실드게이트 팀즈 앱은 RBI 기반으로 구동되면서도 마이크로소프트팀즈의 모든 협업 기능을 그대로 사용해 사용자 경험을 저하시키지 않고 보안 대응이 명확하다는 것이 강점"이라며 "폐쇄망 등 망분리 환경에서도 안전하게 협업도구를 사용해야 하는 금융 및 공공기관 등에 적합한 현실적인 대안이 될 것"이라고 말했다.