서울금연지원센터, 금연 수첩 등 맞춤형 금연지원 강화 워크숍

서울금연지원센터는 26일 이화여자대학교에서 2025년도 하반기 워크숍을 개최했다.

이날 행사에서는 금연 수첩 등 맞춤형 금연 지원 방안을 공유하고, 실무자의 금연지원사업의 전문성 역량 강화와 하반기 운영 방향 및 비전을 논의했다.

이번 서울금연지원센터의 금연 수첩은 금연을 다짐한 흡연자를 위한 ▲준비 단계편, 금연을 시작한 흡연자를 위한 ▲실천 단계 편으로 구분해 제작됐다. 이와 함께 6개월 동안의 금연 과정을 데이터 기반으로 개인별 성취 과정을 분석, 시각화함으로써 맞춤형 전략을 제공하고 있다.

또 금연사업 실무자의 소진 예방 및 회복 탄력성 증진을 위한 명상 프로그램도 진행했다. 마음 챙김에 기반한 스트레스 관리 프로그램을 통해 서울금연지원센터 임직원의 업무 만족도와 역량을 한층 강화하는 시간을 가졌다.

(제공=서울금연지원센터)

김혜경 서울금연지원센터장은 “서울금연지원센터 임직원의 전문성을 높이고 상담 품질을 향상시키기 위한 교육 기회를 지속적으로 마련할 것”이라며 “이번 워크숍이 금연 수첩을 활용한 맞춤형 상담 확산의 계기가 되어 서울 시민의 금연 성공률을 높이는 실질적인 성과로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

서울금연지원센터는 서울시민을 대상으로 맞춤형 금연지원서비스를 제공하는 전문기관으로, 금연 의지가 있거나 혼자서 금연하기 어려운 흡연자를 돕기 위해 다양한 금연서비스를 제공하고 있다.

보건복지부 지정으로 이화여대 산학협력단에서 운영하는 제4기 기관으로 ‘담배없는 서울’ 조성을 목표로 한다. 생활터 및 입원환자 등 금연 취약계층의 흡연자를 발굴해 대상자 맞춤형 금연지원서비스를 제공하고, 지역사회의 금연사업의 연계 협력 체계를 구축하는 등 서울시 금연사업의 중추적 역할을 수행하고 있다.