이즈파크, 경남 차세대 첨단위성 혁신특구 참여…디지털 제조 기술 비전 제시

경남 차세대 첨단위성 글로벌 혁신특구가 출범하며 이즈파크가 디지털 제조 기술과 비전을 앞세워 위성 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 나섰다.

이즈파크는 특구 사업자 대표로 참여해 기술 역량과 비전을 바탕으로 국내 위성 산업의 디지털 전환을 지원하겠다고 26일 밝혔다.

경남 진주에서 23일 열린 발대식에서 소개된 이번 특구는 국내 7대 혁신특구 중 하나다. 2025년부터 2028년까지 총 193억원(국비 136억7천만원, 지방비 56억6천만원)이 투입된다.

경남 차세대 첨단위성 글로벌 혁신특구 발대식(이미지=이즈파크)

특구는 해외 협력, 현지 실증, 글로벌 인증, 사업화 지원을 통해 국내에서 검증하기 어려운 신기술을 해외에서 실증하고 이를 규제 개선과 글로벌 진출로 이어가는 것을 목표로 한다.

이즈파크는 자사의 '제조 AX 플랫폼'을 통해 위성 산업에서 요구되는 복잡한 과제를 해결하겠다는 전략을 내세웠다. 위성 산업은 다학제적 협업과 고도화된 검증, 국제 표준 대응이 필수적인 분야로 제조 AX 플랫폼이 핵심 도구가 될 수 있다는 설명이다.

특히 이즈파크는 디지털 트윈 데이터 프레임워크(i-DT)를 기반으로 설계·생산·품질·운영 데이터를 표준화하고 통합 관리하고 있다. 이를 통해 가상 시뮬레이션 환경에서 성능과 안정성을 사전에 검증해 제작 과정의 시행착오를 줄일 수 있다.

또한 CAD 데이터를 NC 코드로 자동 변환하는 설계·가공 자동화 기술로 개발 기간을 단축하고 AI 기반 품질 예측 기술을 통해 생산 과정에서 발생할 수 있는 결함을 사전에 관리하는 체계를 마련했다.

회사는 이미 항공 부품 분야에서 도장 로봇 자동화, 도막 두께 정밀 관리, 용접 품질 예측 등 다양한 스마트 제조 솔루션을 적용해 성과를 내고 있다. 이러한 경험을 바탕으로 위성 부품 제조에서도 효과적인 디지털 전환 솔루션을 제공할 수 있다는 자신감을 드러냈다.

김갑산 이즈파크 대표는 "AX 전문기업으로서 축적해온 기술력과 현장 경험을 토대로 특구 내 기업들과 적극적으로 협력해 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.