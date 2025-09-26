카이로스솔루션, 차세대 형상관리솔루션 '실루엣 프로 v5.0' 출시

카이이로스솔루션이 자동화와 보안 기능을 강화한 신규 버전관리 솔루션을 선보이며 공공기관과 민간기업 동시 공략에 나선다.

카이로스솔루션은 '실루엣 프로 v5.0'을 공개했다고 26일 밝혔다.

새 버전은 사용자 인터페이스(UI)를 직관적으로 재설계해 가독성과 편의성을 높였다. 프로젝트별 맞춤형 대시보드, 다크 모드, 반응형 레이아웃을 지원해 개발자와 관리자가 세련되고 효율적인 환경에서 업무를 수행할 수 있도록 했다.

카이로스 형상관리솔루션 '실루엣 프로 v5.0'(이미지=카이로스)

이를 통해 초급 개발자는 진입 장벽을 낮추고 숙련 개발자는 협업 효율성을 극대화할 수 있다는 평가다.

기능 측면에서는 빌드·배포·테스트 전 과정 자동화, 공공기관 보안 가이드라인과 국제 표준 준수, 온프레미스와 클라우드 환경 동시 지원 등이 강화됐다. 조직은 이를 통해 개발 생산성과 보안성을 동시에 확보할 수 있다.

실루엣은 이미 다양한 현장에서 성과를 입증했다. 보건복지부 사회보장정보원에서는 복지 행정 전산망의 안정성과 보안 강화를 위해 활용됐고, 한국투자증권 전사 프로젝트에서는 복잡한 금융 IT 환경에서 협업 효율성과 품질 관리 역량을 높였다는 평가를 받았다.

성기영 카이로스솔루션 대표는 "실루엣 프로 v5.0은 혁신적인 UI/UX와 자동화·보안 기능을 통합한 차세대 형상관리솔루션"이라며 "앞으로도 AI 기반 품질 검증 등 고도화 기능을 추가해 공공기관과 민간기업 모두가 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

카이로스솔루션은 이번 출시를 계기로 국내 시장 점유율 1위 달성과 함께 아시아·유럽 시장 진출을 본격화할 계획이다.

성 대표는 "UI/UX 혁신과 자동화·보안 강화를 바탕으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 발휘할 것"이라고 강조했다.