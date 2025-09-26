넥스쳐 '아이러브커피', 달콤커피와 협업 이벤트 실시

넥스쳐(대표 이대훈)는 인기 카페 경영 시뮬레이션 게임 ‘아이러브커피’와 다날에프엔비의 카페 프랜차이즈 ‘달콤커피’의 협업 이벤트를 마련했다고 지난 25일 밝혔다.

이번 협업은 유저들의 꾸준한 요청에 힘입어 성사된 이벤트로, 아이러브커피와 달콤커피가 12년 만에 다시 손을 잡게 되었다는 점에서 의미가 크다. 특히 아이러브커피는 13년 동안 꾸준히 사랑받아온 국내 대표 SNG로, 이번 두 브랜드의 재회는 긴 시간 함께 해준 유저들의 신뢰와 사랑이 있었기에 가능했다.

양사는 이번 협업을 기념해 유저들이 만족할 수 있는 다채로운 온·오프라인 이벤트를 마련했다. 달콤커피 매장에서 진행되는 오프라인 이벤트와 함께, 아이러브커피 공식 카페를 통한 온라인 이벤트도 동시에 진행된다.

먼저 달콤커피 매장에서 콜라보 세트를 구매하면 ‘한정 에밀리 빨대픽’, ‘컵홀더’ 등 오프라인 한정판 굿즈가 제공된다. 여기에 더해, 아이러브커피 게임 내에서 사용할 수 있는 핫딜 커피 머신 1개, 사이드 머신 1개, 20캐시 등 약 2만2천원 상당의 혜택을 담은 쿠폰도 함께 받을 수 있다.

또한 SNS에 이번 콜라보 세트 인증샷을 올리면 추첨을 통해 큐브 라떼 머신 1개, 달콤 에밀리 원두통 1개, 100캐시 등으로 구성된 스페셜 쿠폰이 증정된다.

아울러 아이러브커피 공식 카페에서는 ▲달콤커피 테마로 꾸미고 인증하기 ▲달콤커피 앱 가입하고 인증하기 ▲커피가 필요한 순간을 공유하기 ▲달콤커피 메뉴 먹어보고 인증하기 등의 이벤트를 진행해, 달콤커피 MD나 앱 오더 쿠폰 등의 풍성한 혜택을 제공할 예정이다.

아이러브커피 관계자는 “론칭 1년 차에 함께했던 달콤커피와 12년 만에 다시 함께하게 되어 감회가 남다르다”며 “이 특별한 인연이 가능했던 것은 오랜 시간 변함없이 사랑해주신 유저분들 덕분이다. 아이러브커피가 오래도록 사랑받는 게임이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

달콤커피 관계자는 “성황리에 막을 내린 지난 협업에 힘입어 다시 협업을 하게 된 만큼 다양한 콘텐츠와 혜택을 준비했다며”며, “이번 협업을 통해 온·오프라인 전반에서 다채로운 경험을 하시기 바란다”고 덧붙였다.

한편, 이벤트에 대한 자세한 내용은 아이러브커피 공식 카페 및 앱에서 확인할 수 있으며, 이벤트는 다음 달까지 진행된다.