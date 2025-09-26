메타, 국내 페북 메신저에 ‘청소년 계정’ 도입

메타가 청소년에게 안전한 온라인 경험을 제공하기 위해 마련한 ‘청소년 계정’을 국내 페이스북과 메신저에 확대 도입한다고 26일 밝혔다.

메타는 글로벌 기준, 지난해 처음 인스타그램에 청소년 계정을 선보이며 10대 이용자의 온라인 안전 강화를 위한 중요한 첫걸음을 내디뎠다. 현재 전 세계 수억 명의 청소년들이 청소년 계정을 사용 중이며, 그중 97%가 청소년 계정의 강화된 보호 설정을 그대로 유지하고 있다.

이번 청소년 계정 확대 도입을 통해 한국을 포함한 전 세계 청소년들이 페이스북과 메신저에서 동일한 보호 기능을 경험할 수 있게 된다.

페이스북과 메신저에도 도입되는 ‘청소년 계정’은 만 14세 이상 18세 이하의 이용자가 온라인에서 대화할 수 있는 상대와 접할 수 있는 콘텐츠에 대해 높은 수준의 보호가 자동으로 적용된다. 또 청소년이 균형 잡힌 온라인 생활을 할 수 있도록 앱 사용 시간을 관리할 수 있는 기능도 제공한다. 청소년 계정은 청소년에게 연령에 맞는 경험을 제공하는 동시에, 부모에게는 보다 안심할 수 있는 환경을 조성하기 위해 설계됐다.

실제로 여론조사기관 입소스가 메타 의뢰로 실시한 설문조사에 따르면, 미국 부모의 94%가 메타의 청소년 계정이 도움이 된다고 답한 것으로 나타났다.

이슬기 메타코리아 대외정책팀 이사는 “메타는 부모들이 청소년 자녀의 온라인 경험을 안심하고 지켜볼 수 있는 환경을 원한다는 점을 잘 알고 있다”며 “청소년 계정은 이러한 기대에 부응할 수 있도록 설계됐다. 앞으로도 청소년이 앱을 더욱 안전하게 이용할 수 있도록 새로운 방안을 계속 모색해 나가겠다”고 밝혔다.

청소년 계정은 이번 주부터 페이스북과 메신저 신규 가입 청소년은 물론, 기존 청소년 이용자에게도 순차적으로 적용될 예정이다.