'구원투수' 이테크시스템 등판…소소뱅크, 제4인뱅 탈락 9일 만에 재도전

한차례 고배를 마신 소소뱅크가 ICT 전문기업을 구원투수로 앞세워 '제4인터넷전문은행' 타이틀 획득에 다시 한번 사활을 건다.

이테크시스템은 소소뱅크 컨소시엄에 대주주 운영사로 공식 합류한다고 26일 밝혔다. 소상공인연합회 등이 참여하는 컨소시엄에 투자의향서를 전달한 것이다.

이는 지난 17일 금융위원회가 소소뱅크의 제4인터넷전문은행 예비인가를 불허한 지 불과 9일 만의 행보다. 당시 금융위는 '불투명한 대주주'와 '자본력 및 추가 자본출자 가능성 미흡'을 탈락의 결정적 이유로 지목한 바 있다.

이테크시스템의 등판은 금융당국이 지적한 약점을 정면으로 돌파하려는 승부수로 읽힌다. 대기업 계열이 아닌 자체 경쟁력으로 성장한 ICT 중견기업이 확실한 '주인'으로 나서면서 지배구조 리스크를 해소하고 안정적인 자본력을 증명하겠다는 것이다.

특히 이테크시스템이 보유한 4천여 개의 중소기업(SMB) 파트너 네트워크는 소상공인 특화 은행을 지향하는 소소뱅크의 비전과 강력한 시너지를 낼 것으로 기대된다.

회사는 하드웨어 유통부터 시스템 통합(SI), IT 인프라 구축, 유지보수까지 아우르는 '풀스택' 역량을 갖췄다. 또 금융기관과 공공기관 등 대규모 IT 시스템 구축 경험이 풍부해 인터넷은행의 핵심인 안정적인 전산 시스템 구축에 최적화된 파트너라는 평가다.

박영준 이테크시스템 경영지원부문장은 "우리의 ICT 전문성과 금융 IT 구축 경험은 소소뱅크가 추구하는 비전과 정확히 맞닿아 있다"며 "제4 인터넷전문은행의 성공적 안착과 금융 혁신을 위해 책임 있는 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.