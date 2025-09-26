韓 게이머 유혹 나선 오페라 GX, '히트맨' IO 인터랙티브와 협업

오페라 GX가 히트맨 시리즈 제작사 IO 인터랙티브와 손잡고 국내 게이머 공략에 속도를 낸다.

오페라 GX는 IO 인터랙티브와 협업해 '히트맨 월드 오브 어쌔시네이션'의 신규 DLC '브루스 리 팩' 출시 기념 공식 브라우저 모드와 독점 할인 프로모션을 26일 공개했다.

이번에 출시되는 히트맨 DLC '브루스 리 팩'에는 전설적인 무술가인 '브루스 리'가 일루시브 타겟 미션의 주인공으로 등장하는 것이 특징이다. 오페라 GX 유저라면 누구나 DLC '브루스 리 팩'을 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 히트맨 본편과 다른 확장팩에 대한 할인도 함께 진행된다.

할인을 받으려면 오페라 GX를 설치한 뒤 시작 페이지 또는 GX 코너에서 배너를 클릭, IO 인터랙티브 스토어 전용 링크로 접속하면 된다. '브루스 리 팩' 10% 할인 혜택은 다음 달 12일까지 오페라 GX 사용자에게만 독점적으로 제공된다.

관련기사

(사진=오페라 GX)

또 이번 협업을 통해 '히트맨 월드 오브 어쌔시네이션' 공식 브라우저 모드도 공개됐다. 히트맨 모드에는 애니메이션 배경화면, 커스텀 아이콘, 테마 스플래시 스크린, 사운드, 전체 UI 오버홀 등이 포함돼 유저들이 히트맨 세계관에 맞게 브라우저를 커스터마이징 할 수 있다.

카밀 제즈닉 오페라 GX 파트너십 총괄은 "이번 협업으로 유저들은 웹 브라우저에서 히트맨 모드를 통해 어느 순간이든 에이전트 47의 세계관을 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.