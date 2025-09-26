마코빌, '궁금해?! 치타부 과학여행' IPTV 공개

마코빌(대표 이주현)이 키즈 IP '치타부'의 첫 스토리물 '궁금해?! 치타부 과학여행'을 지난 19일 IPTV를 통해 공개했다.

궁금해?! 치타부 과학여행은 치타부와 친구들이 일상에서 접하는 다양한 과학 원리를 쉽고 재미있게 알려주는 유아 과학 콘텐츠다. '도마뱀 꼬리는 왜 끊어질까?', '개미도 잠을 잘까?' 등 아이들이 평소 궁금해할 만한 소재와 과학적 호기심을 자극하는 질문을 중심으로 구성됐다.

주인공 치타부와 '햄동이', '아르미'가 '미르 박사'의 문제를 풀어나가는 방식의 스토리에 학습을 결합해 시리즈로 제작된 이번 콘텐츠는 과학적 사고력과 창의력, 문제 해결력을 길러주는 교육적 콘텐츠로 기획됐다.

치타부 과학여행

시청 후 학부모들은 "미르 박사가 퀴즈를 낼 때마다 우리 아이가 화면을 보고 같이 대답하려고 한다. 진짜 재미있어한다", "도마뱀 꼬리 문제를 보고 아이가 '정말 그래?' 하면서 도마뱀에 대해 더 궁금해한다", "미르 박사 퀴즈 시간이 제일 좋았다. 치타부랑 같이 답 맞히는 게 재밌다" 등 다양한 의견을 제시했다.

궁금해?! 치타부 과학여행은 치타부 최초의 스토리 애니메이션이라는 점에서 IP 진화의 중요한 전환점이 되고 있다. 기존 동요 중심의 숏폼 콘텐츠에서 스토리가 있는 5분 분량 애니메이션으로 발전하면서, 단순 캐릭터에서 서사가 있는 세계관으로 확장한 것. 이를 통해 교육적 가치를 스토리텔링으로 전달하고, 기존 영유아층을 넘어 스토리 이해가 가능한 좀 더 높은 연령대까지 타깃을 확장할 수 있게 됐다.

치타부는 현재(9월 25일 기준) 전 세계 구독자 600만 명, 누적 조회수 50억 뷰, 월평균 4억5천만 뷰를 기록하며 글로벌 키즈 IP로 자리 잡았다. 한국어 채널 구독자 225만 명을 비롯해 영어, 스페인어, 프랑스어, 일본어, 인도네시아어, 독일어, 포르투갈어 등 8개 언어 채널을 통해 전 세계적으로 사랑받고 있다.

특히 플레이보드가 집계한 주간 영화/애니메이션 인기 순위에서 7월 기준 3개월 연속 국내 조회수 톱3에 올랐다. 지난 6월에는 멕시코 지역 1위를 기록하며 러시아의 글로벌 키즈 IP '마샤와 곰'을 제쳤다.

이주현 마코빌 대표는 "치타부가 4년간 유튜브에서 쌓아온 글로벌 인지도와 교육적 가치를 바탕으로 이제 본격적인 스토리물 애니메이션 영역으로 확장하게 됐다"며 "이번 궁금해?! 치타부 과학여행은 유튜브 성공을 넘어 스토리가 있는 세계관으로 발전하는 첫 단계"라고 말했다.

또 "스토리 애니메이션의 성공적 안착을 통해 궁극적으로는 완구와 교육 시장까지 진출하는 종합 IP 기업으로 도약하고자 한다"며 "본격적인 오프라인 시장 진출을 통해 디지털을 넘어 아이들이 직접 만지고 놀 수 있는 실물 상품까지 '치타부' 세계관을 확장해 나가겠다"고 밝혔다.