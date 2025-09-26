남동발전, 덴마크 오스테드와 1.4GW 규모 해상풍력 개발 나서

남동발전이 덴마크 해상풍력업체 오스테드와 1.4GW 규모 인천해상풍력 공동개발에 나선다.

한국남동발전(대표 강기윤)은 지난 25일 경남 진주 본사에서 오스테드와 인천 연안에서 약 70km 떨어진 해상에 조성될 1.4GW 규모 인천해상풍력 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 26일 밝혔다.

인천해상풍력 프로젝트는 남동발전이 인천권역에서 추진하는 세 번째 해상풍력 사업이다. 남동발전은 앞서 320MW 인천용유무의자월 해상풍력 발전사업 허가를 취득한 데 이어 2023년 8월 같은 규모 인천덕적해상풍력 발전사업허가를 취득해 환경영향평가를 준비하는 등 인천지역 해상풍력 개발 과정을 진행 중이다.

강기윤 한국남동발전 사장(왼쪽 다섯 번째)과 페어 마이너 크리스텐센 오스테드 아시아태평양 대표(왼쪽 여섯 번째)가 협약을 체결한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

남동발전은 국내 최초 상업화 운전에 성공한 탐라해상풍력발전을 개발해 운영하는 등 해상풍력발전 분야에서 전문성을 갖췄다.

남동발전은 이번 프로젝트를 성공적으로 진행해 연간 약 100만 가구에 재생에너지를 공급하고, 매년 약 400만톤의 탄소배출을 감축함으로써 대한민국 에너지전환을 선도할 것으로 기대했다.

이번 협약은 그동안 남동발전이 축적해 온 국내 전력시장 참여·설비운영 경험과 공공성, 제도적 전문성과 오스테드의 글로벌 해상풍력 개발·건설 역량을 결합해 시너지를 도모할 수 있다는 점에서 기대를 모은다. 두 회사는 인천해상풍력발전 사업을 성공적으로 추진해 재생에너지 공급과 지역경제 활성화를 촉진하고 산업 경쟁력 강화를 이끌어가겠다는 구상이다.

남동발전은 정부의 에너지정책 방향에 발맞춰 최근 ‘남동 2040 에너지 신작로’ 비전을 선포한 바 있다. 이 비전에 따라 남동발전은 오는 2040년까지 신재생·수소 등 저탄소·무탄소 전원 중심의 사업구조 재편을 통한 총 설비용량 2만4천MW 달성, 20대부터 40대까지 신규 청년 일자리 50만개 창출, 3천800억원의 햇빛·바람연금을 통한 주민소득 증대 등 정부 에너지정책을 선도하겠다는 청사진을 그리고 있다.

이번 MOU 체결은 ‘남동 2040 에너지 신작로’ 비전 실현을 위한 신재생에너지 프로젝트로 추진할 계획이다.

강기윤 남동발전 사장은 “글로벌 해상풍력 선도기업 오스테드와 국내 해상풍력발전 개발과 운영 노하우를 갖춘 남동발전이 국내 해상풍력발전 사업을 추진한다는 점에서 의미가 크다”면서“이번 프로젝트를 반드시 성공시켜 ‘남동 2040 에너지신작로’ 비전 달성과 국내 해상풍력 사업 육성을 통해 지역경제 활성화, 일자리 창출, 탄소중립 실현을 위한 핵심 동력을 제공하겠다”고 말했다.