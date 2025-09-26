닥터지, 올영라이브서 특별 기획세트 할인 판매

더모코스메틱 브랜드 닥터지가 환절기 피부 고민 해결을 위해 올영라이브에 참여해 대표 라인으로 구성된 특별 기획세트를 최대 45% 할인가로 선보인다고 26일 밝혔다.

올영라이브는 올리브영 입점 브랜드가 실시간으로 제품을 소개하고 소비자와 소통할 수 있는 모바일 라이브커머스다. 닥터지는 26일 저녁 8시부터 9시까지 한시간 동안 올리브영 앱에서 ‘피부관리#(샵)’을 콘셉트로 환절기 피부 고민 맞춤 솔루션을 제공할 예정이다.

이번 라이브에서 닥터지는 닥터지의 대표 안티에이징 솔루션 ‘블랙 스네일’ 라인과 수분∙진정 솔루션 ‘레드 블레미쉬’ 라인 기획세트를 선보인다. ▲블랙 스네일 크림 기획세트 ▲블랙 스네일 레티놀 앰플 기획세트 ▲레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림 기획세트 ▲레드 블레미쉬 클리어 히알 시카 수딩 세럼 기획세트 등 환절기 피부 고민 해결을 도울 베스트셀러 라인업으로 구성되며, 최대 45% 할인가로 만나볼 수 있다.

닥터지 올영라이브 이벤트

다양한 증정 혜택도 준비했다. ‘블랙 스네일’ 라인 구매 시에는 ‘블랙 스네일 레티놀 앰플’ 10m를, ‘레드 블레미쉬’ 라인 구매 시에는 ‘레드 블레미쉬 히알 시카 쿨링 겔 마스크’ 1매를 증정한다.

라이브 방송 중 3만원 이상 구매를 인증한 고객에게는 추첨을 통해 블랙 스네일 크림·레티놀 앰플·콜라겐 세럼 인텐스 본품 3종으로 구성된 ‘블랙 스네일 프레스 키트’를 제공하며, 금액과 상관없이 구매를 인증한 고객 중에서도 추첨을 통해 올리브영 기프트 카드 5천원 권을 증정한다. 또 2만5천 원 이상 구매 시 5% 할인, 3만 원 이상 구매 시 10% 할인이 가능한 장바구니 쿠폰을 제공한다.

김도희 고운세상코스메틱 H&B팀 매니저는 “환절기마다 반복되는 다양한 피부 고민을 해결할 수 있도록 닥터지 대표 제품으로 구성된 기획세트를 풍성한 혜택과 함께 준비했다”며 “이번 올영라이브를 통해 닥터지의 ‘블랙 스네일’, ‘레드 블레미쉬’ 라인의 속광·탄력과 수분·진정 케어를 경험해 보시길 바란다”고 말했다.