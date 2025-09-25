크레신, 필립스 사운드바 'TAB4000' 출시

글로벌 음향기기 전문 제조회사 크레신은 프리미엄 기능을 합리적인 가격에 제공하는 실속형 사운드바 '필립스 TAB4000'을 출시한다고 25일 밝혔다.

TAB4000은 복잡한 서브 우퍼 없이도 충분히 몰입감 있는 사운드를 구현해 1~2인 가구와 소형 거실 환경에 최적화된 제품이다.

필립스 프리미엄 실속형 사운드바 TAB4000 (사진=크레신)

콘텐츠별 맞춤형 사운드를 제공하는 '4가지 EQ 모드'를 통해 영화, 음악, 음성, 스포츠 등에 최적화된 사운드 설정으로 더욱 몰입감 있는 청취 경험을 제공한다.

2.0 채널 스테레오 구성으로 좌우 스테레오를 통해 다차원적인 공간감을 구현한다. 최대 출력은 60W다. 블루투스 5.4를 탑재했다.

HDMI ARC를 지원해 TV와 손쉽게 동기화할 수 있으며 기본 제공되는 리모컨으로 간편한 조작이 가능하다. 메탈 소재 그릴과 모던한 블랙 컬러가 특징이다.

제품은 오는 29일부터 네이버, 쿠팡 등 온라인 주요 쇼핑몰에서 판매를 시작한다. 가격은 12만7천원이다.

크레신 관계자는 "TAB4000은 복잡한 설정 없이 TV보다 좋은 사운드를 원하는 1~2인 가구와 소형 공간 사용자를 위해 기획된 제품"이라고 말했다.