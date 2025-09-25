우주청 존리 본부장, 10월 24일자로 사의 표명…최민희 의원 "사표내고 해외출장 안돼"

우주항공청 존리 우주항공임무본부장이 오는 10월 24일자로 사의를 표명한 가운데 최민희 국회의원실(국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장)이 존리 본부장 해외출장준비는 국민혈세 낭비라고 지적하고 나섰다.

최민희 국회의원실에 따르면 존리 본부장은 사의를 밝힌 직후, 오는 27일부터 10월 2일까지 4박 6일 일정으로 호주 시드니에서 열리는 국제우주대회(IAC) 참석을 추진 중인 것으로 파악됐다.

최민희 의원은 “사의를 표명한 본부장이 국민의 혈세로 해외출장을 추진하는 것은 졸업여행을 준비하는 것과 다름없다”며, “남은 임기를 국민을 위한 봉사가 아니라 개인의 추억쌓기로 채우려는 것”라고 강하게 비판했다.

우주항공청 존리 우주항공임무본부장.

이어 최 의원은 “우주항공청 임무본부장은 국가 우주정책을 기획·집행하는 막중한 직책이다. 이미 자리에서 물러나겠다고 밝힌 인사가 해외출장에 나서는 것은 국민 눈높이에 전혀 맞지 않는다”며, “국민 세금을 낭비로 전락시키는 졸업여행성 출장은 즉각 취소되어야 한다”고 지적했다.

한편 존리 본부장은 '알리는 말씀'을 통해 "지난 1년 여간 우주항공청 출범과 안착을 위해 노력해 왔다"며 "모국에 돌아와 우주항공 발전에 기여할 수 있는 기회를 가진 것에 대해 매우 기쁘게 생각한다. 우주항공청에 오면서 1년 정도 근무하는 것을 고려했고, 개인적으로는 당초 계획했던 목표들을 다 달성했다고 생각해 사의를 표한 것"이라고 전했다.

존리 본부장은 또 "사직일은 오는 10월 24일로 생각하고 있으며, 남은 기간 동안 맡은 업무를 잘 마무리하고 우주항공임무본부장 직에서 물러나고자 한다"며 "앞으로, 어디에 있든지, 대한민국 우주항공의 발전과 우주항공청의 성장을 기원하고 응원하겠다"는 말을 남겼다.