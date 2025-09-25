'틱톡 체인지 메이커스 프로그램' 공개...신규 기부 기능도 출시

글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡이 긍정적인 사회 변화를 만드는 크리에이터를 발굴하고 지원하는 ‘2025 틱톡 체인지 메이커스 프로그램(TikTok Change Makers Program 2025)’을 공개한다고 25일 밝혔다.

이와 함께 커뮤니티의 기부 참여를 확산시키는 신규 기능도 출시, 플랫폼의 사회적 영향력을 강화하고 크리에이터 및 커뮤니티와 함께 실질적인 변화를 만들어 나간다는 방침이다.

올해 2회째를 맞는 '체인지 메이커스 프로그램'은 플랫폼 안팎에서 긍정적 변화를 이끄는 크리에이터를 '체인지메이커'로 선발해 조명하고, 이들의 활동을 체계적으로 지원하는 프로그램이다. 지난해 처음 진행된 프로그램에서는 틱톡의 선한 영향력을 의미하는 #틱톡포굿(#TikTokforGood) 해시태그 게시물이 7천개 이상 생성돼 의미 있는 대화를 확산시킨 바 있다.

올해는 전 세계에서 50명의 크리에이터를 체인지메이커로 선정해 5개월간 프로그램을 통해 전문 교육과 자원을 지원한다. 또한 틱톡은 독점 이벤트와 네트워킹을 통해 크리에이터들이 다양한 리더들과 연결되고, 사회적 영향력을 확대할 수 있는 실질적인 활동 기회를 제공한다.

한국에서는 두 명의 크리에이터가 체인지메이커로 선정됐다.

첫 번째 주인공은 닥터호우(@dr.howoo, 본명 이호우)다. 통증의학과 전문의로서 의학적 지식을 쉽고 흥미롭게 전달하며, 틱톡을 통해 대중이 건강 정보를 친근하게 접할 수 있도록 돕고 있다. 과학적 설명에 스토리텔링을 결합해 시청자가 자신의 몸을 이해하고 현명한 건강 결정을 내리도록 돕는 것이 그의 특징이다. “의학을 덜 위압적이고 더 인간적으로 느끼게 하고 싶다”는 그의 철학이 건강에 대한 인식을 높이고, 예방의 중요성을 알리는 데 기여하고 있다는 것이 선정 이유다.

두 번째는 난쌤(@rlasks1222, 본명 김난)이다. 공인 성교육자이자 상담사로, 아동·청소년·부모를 대상으로 신체, 관계, 정서적 웰빙에 관한 열린 대화를 이끌어낸다. 따뜻함과 명확성, 유머를 바탕으로 민감한 주제도 안전하고 존중받는 분위기에서 논의될 수 있도록 하며, 많은 사람들에게 심리적 안도감을 제공하고 있다. “몸과 감정, 관계에 대해 솔직하고 존엄성을 지키며 이야기할 수 있는 공간을 만들고 싶다”라는 철학 아래, 틱톡을 통해 안전한 소통의 장을 만들어 온 점이 주목을 받았다.

틱톡은 이와 더불어, 커뮤니티 전체가 사회적 가치 창출에 동참할 수 있는 기술도 강화한다. 새롭게 선보이는 기능은 크리에이터가 시작한 모금을 다른 이용자들이 자신의 콘텐츠에 손쉽게 추가해 기부 캠페인의 영향력을 증폭시킬 수 있다. 이용자는 기부 스티커나 모금 링크를 자신의 게시물, 스토리, 프로필에 추가해, 잠재적 기부자들에게 캠페인을 알리고 공감대를 넓힐 수 있다. 또한, 앱 내에 진행 중인 다양한 기부 캠페인 목록을 쉽게 발견하고 참여할 수 있는 기능도 도입해 접근성을 높였다. 새로운 기능들은 현재 일부 국가에서 이용 가능하다.

킴 패럴 틱톡 글로벌 크리에이터 총괄은 “2024 체인지메이커들은 틱톡 안팎에서 의미 있는 대화를 이끌며 커뮤니티와 함께 실질적 변화를 만들어냈다”라며 “올해 선정된 크리에이터들과도 긴밀히 협력해 이들이 긍정적인 변화를 이끌고 더 큰 영향력을 발휘할 수 있도록 다양한 도구, 자원, 기회를 제공해 나가겠다”라고 말했다.