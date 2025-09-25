ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[부음] 임화섭 가온그룹 회장 본인상
부음
입력 :2025/09/25 17:44
박수형 기자
▲임화섭(가온그룹 회장)씨 별세, 임동연(가온그룹 대표)씨 부친상=25일, 분당 서울대병원 장례식장 10호실, 발인 27일.
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
