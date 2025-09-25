日 이어 EU도 美 자동차 관세 15%…"한국도 조속한 인하 필요"

미국 정부가 유럽연합(EU)과 체결한 무역 합의에 따라 유럽산 자동차 및 부품에 대한 관세를 15% 인하하기로 확정했다. 이로써 한국 외에 완성차를 생산하는 국가는 모두 15% 관세를 적용받으면서, 여전히 25% 관세를 적용받는 국내 완성차가 경쟁 업체보다 한층 불리한 상황에 놓이게 됐다.

24일(현지시간) 로이터와 외신, 업계에 따르면 미국 상무부와 무역대표부(USTR)는 25일 정식 관보 게재를 하루 앞두고 이 같은 내용을 담은 사전 공개 자료를 발표했다.

여기에는 유럽산 자동차 수입에 대한 관세를 8월 1일부로 소급 적용해 현 27.5%에서 15%로 낮추는 내용이 담겼다. 8월 이후 15%를 초과해 관세를 부담한 유럽 기업들은 이를 환급받을 수 있다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 하고 있다. (사진=로이터/뉴스1)

다만 이는 EU가 먼저 미국산 공산품 관세를 없애고, 일부 농산물·해산물 시장을 미국산에도 개방하는 법안을 마련하는 것을 조건으로 하고 있다. EU가 지난달 28일 이미 관련 입법 초안을 발표한 만큼 양측은 사실상 자동차 관세 인하 시행 합의 이행 절차에 돌입하게 됐다.

또한 이날 발표된 내용에는 일부 의약품 성분과 항공기 부품 등에 대한 관세 면제 조항도 명시됐다. 이 조치는 9월 1일부로 소급 적용된다.

한편 한국은 지난 7월 미국과 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 합의했지만, 후속 협상이 지연되면서 여전히 25% 관세가 적용되고 있다.

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장은 최근 뉴욕에서 개최한 '2025 CEO 인베스터 데이'에서 "한국과 미국 양측 정부가 빠르게 협의를 이뤄서 올해와 또 내년을 위해 계획할 수 있는 그림을 보여주면 좋겠다"며 "관세가 15%가 되더라도 굉장히 감사할 것"이라고 밝혔다.