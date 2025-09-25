아이스크림에듀 리틀홈런, ‘창의상자’ 출시..."기초 학습 완성"

대표 에듀테크 기업, 아이스크림에듀(대표 박기석)의 4~6세 유아 스마트러닝 ‘리틀홈런’이 색칠 놀이하며 한글과 알파벳 등 기초 학습을 완성할 수 있는 ‘창의상자’를 오픈했다.

‘창의상자’는 채색 도안 속에 한글과 영어, 한자, 숫자 등 학습의 기초 요소를 자연스럽게 녹여, 아이들이 즐겁게 배울 수 있는 놀이형, 융합형 콘텐츠다. 도안은 한글 자음과 모음 24종, 숫자 1부터 20까지 20종, 알파벳 대문자 26종, 한자 20종으로 총 90종이다.

색칠을 반복하고 따라 쓰며 글자 모양을 자연스럽게 익힐 수 있고, 해당 글자와 관련된 상황이나 단어에 대한 그림도 함께 보며 맥락과 의미를 연결하며 학습할 수 있다. 이를 통해 인지 학습과 창의적인 표현을 동시에 경험할 수 있다.

리틀홈런 창의상자

특히 한글은 자음과 모음, 단어, 단어를 나타내는 그림을 연결하는 활동을 통해 아이가 글자의 구조를 연결하며 친숙하게 익힐 수 있고, 숫자는 그림을 통해 시각적 기호와 의미, 수 세기를 연결시킬 수 있다.

알파벳은 단어와 연결하기 전에 그림으로 먼저 의미를 파악하며 감각적으로 학습하고, 단어와 그림을 함께 익히며 기억력을 강화시킨다. 한자는 뜻이 담겨 있는 그림을 색칠하며 아이가 한자 형태와 의미를 동시에 습득하고 한자 획과 구조를 여러 색으로 따라 그리며 색감 인식과 세밀한 주의력을 발달시킨다. 또 한자능력검정시험 8급에 해당하는 한자 일부를 미리 익힐 수 있다.

아이스크림에듀 관계자는 “이번에 선보인 ‘창의상자’는 색칠 놀이를 통해 재미있게 배우고 창의력과 표현력, 상상력도 발달시킬 수 있는 콘텐츠”라며 “학습에 대한 거부감 없이 언어와 숫자를 익히며 몰입도를 높일 수 있어 아이들의 기초 학습에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.