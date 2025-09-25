위시컴퍼니 마인드눅, 한국관광공사와 웰니스 콘텐츠·컨설팅 사업 전개

글로벌 뷰티 브랜드·콘텐츠 기업 위시컴퍼니(대표 박성호)의 웰니스 브랜드 마인눅이 한국관광공사와 함께 국내 대표 웰니스 관광지들의 체류 경험과 브랜드 가치를 높이는 웰니스 콘텐츠·컨설팅 사업을 전개한다고 25일 밝혔다.

마인드눅은 ‘명상을 활용한 자기 돌봄의 일상화’라는 비전을 바탕으로 감각적인 콘텐츠와 제품을 제작하며 차별화된 정체성을 지닌 웰니스 브랜드로 자리매김해 왔다. 특히 이번에 한국관광공사가 주최하고 한국경영인증원이 진행하는 우수 웰니스 관광지 컨설팅 사업 4건이 선정되며 국내 웰니스 산업 내 전문성과 진정성을 인정받았다. 마인드눅은 9월부터 기획 및 제작을 시작해 11월 초 완성된 콘텐츠를 각 관광지에 순차 적용할 예정이다.

이번 컨설팅 및 콘텐츠 제작 프로젝트는 ▲환상숲 곶자왈(제주) ▲파라다이스시티 씨메르(인천) ▲메이필드 호텔 서울 ▲나폴리 농원(통영) 등 총 4곳에서 진행된다.

먼저 제주 환상숲 곶자왈에서는 숲 특유의 감성과 생태적 특색을 담은 명상 및 사색 콘텐츠를 기획하며, 이를 연계한 제품과 자율 산책 코스 가이드 프로그램을 개발해 방문객이 자연 속에서 깊이 있는 경험을 선보일 계획이다.

인천 파라다이스시티 씨메르에서는 찜질방 공간을 활용한 명상 영상과 음악 기반 웰니스 프로그램을 중심으로 ‘편백나무방 힐링 명상 가이드 프로그램’, ‘웨이브드림방 명상 및 힐링 사운드 프로그램’을 개발해 새로운 형태의 체험형 웰니스 공간을 만들 예정이다.

메이필드 호텔 서울에서는 투숙객의 체류 경험을 한 단계 끌어올리고 웰니스 관광 업소로서의 브랜드 이미지를 강화하기 위해 맞춤형 명상 콘텐츠와 프로그램을 제공한다. 또한 시간대별 휴식 영상을 개발해 호텔 내 다양한 공간에서 활용 가능한 웰니스 경험을 할 수 있도록 지원한다.

통영 나폴리 농원에서는 맨발 걷기 코스를 기반으로 한 몰입형 숲 걷기 콘텐츠를 강화하고, 참여형 체험을 위한 연계 키트 제품을 개발해 방문객이 직접 체험하며 웰니스 가치를 체득할 기회를 제공한다.

위시컴퍼니 마인드눅 총괄 마한샘 수석 매니저는 “명상과 자기 돌봄을 기반으로 한 마인드눅의 웰니스 콘텐츠는 장소의 특색과 체류 경험을 고도화하는 데 최적화돼 있다”며 “이번 한국관광공사와의 협업을 통해 국내 웰니스 관광지의 차별적인 매력을 더욱 널리 알리고 세계적인 웰니스 허브로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.