아이파킹, ‘365클라우드 2.0’ 출시...안정성·편의성↑

NHN(대표 정우진)의 주차 솔루션 전문 계열사 ‘아이파킹(iPARKING, 대표 하태년)’은 운영 안정성과 이용 편의성을 크게 강화한 ‘365클라우드 2.0’을 새롭게 출시하고 시장 공략에 박차를 가한다고 25일 밝혔다.

현재 전국 총 1만여개의 주차 사이트를 운영중인 아이파킹은 지난 2021년 업계 최초 렌탈 서비스 ‘365솔루션’을 출시한 데 이어, 지난해에는 3년여간의 자체 연구개발 끝에 클라우드 시스템 기반의 ‘365클라우드’를 업계에서 처음으로 선보이며 국내 주차관제 시장의 혁신을 주도하고 있다.

‘365클라우드’는 입출차 및 정산에 필요한 모든 데이터의 저장과 처리가 클라우드 기반으로 이뤄진다. 이에 따라 기존 로컬 PC 기반 시스템의 고질적 한계였던 ▲날씨 등 외부환경에 따른 노후화 및 유지보수 비용 증가 ▲관리 PC 장애로 인한 데이터 손실 및 결제 오류 ▲개인정보 유출을 비롯한 보안 취약성 등의 여러 문제를 동시에 해결할 수 있는 차세대 주차관리 시스템으로 각광받고 있다.

기존 로컬PC 방식VS클라우드 시스템 비교

특히 최근 보안 문제가 중요한 사회 문제로 대두되고 있는 상황에서, 전용 운영체제를 기반으로 모든 데이터가 최신 보안 기술이 적용된 클라우드에 안전하게 저장됨으로써 해킹, 바이러스, 랜섬웨어 등의 보안위협을 원천적으로 차단하고 개인정보 보호 수준을 획기적으로 강화했다.

아이파킹이 이번에 새롭게 출시한 ‘365클라우드 2.0’은 시스템의 안정성과 편의성을 동시에 높인 것이 특징이다.

먼저 부품 단위별 원격 리셋을 가능하게 해 효율적인 유지보수와 운영의 연속성을 보장했으며, 정전 등 비정상적인 전원 차단에도 운영체제를 비롯한 핵심 시스템이 손상되지 않도록 시스템 성능을 개선했다.

또한 차량인식, 요금결제, 차단기 동작으로 구성된 입출차 처리를 더욱 고도화해 오류와 재처리 빈도를 크게 줄였으며, 요금 결제 측면에서도 요일과 시간대 등 여러 조건을 조합한 유연한 요금 설정과 할인 조건의 세분화가 가능하도록 해 사용자의 편의성을 극대화했다.

현재 아이파킹의 주력 렌탈 상품인 ‘365솔루션’의 전체 계약 중 약 25%를 ‘365클라우드’가 차지할 정도로 기존 레거시 시스템에서 클라우드 시스템으로 빠르게 전환되고 있다.

향후 무인 주차관리 시장의 가파른 성장세가 예상되는 가운데, 아이파킹은 주차 시장 트렌드와 운영 환경 변화에 맞춰 ‘365클라우드’의 지속적인 기능 고도화를 통해 국내 주차관제 시장 업계 1위 자리를 공고히 해 나갈 계획이다.

하태년 아이파킹 대표는 “주차장은 단순한 차량 입출차 관리 시설이 아니라 사회적 인프라의 한 축으로서 안전성과 신뢰성이 무엇보다 중요하다”며, “아이파킹의 차세대 주차관제 시스템은 PC 기반의 태생적 한계를 완전히 극복하고, 보안·안정성·효율성의 고도화를 통해 새로운 주차 패러다임을 열어갈 것”이라고 밝혔다.