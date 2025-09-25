퀸잇, 뷰티 거래액 역대 최대…전년 대비 359%↑

라포랩스(대표 최희민·홍주영)가 운영하는 4050 라이프스타일 플랫폼 ‘퀸잇’이 지난 9월 12일부터 15일까지 진행된 뷰티 카테고리 ‘추석 선물 대전’ 에서 역대 최대 거래액을 달성했다고 25일 밝혔다.

이번 행사 기간 동안 뷰티 카테고리 거래액은 8월 행사 대비 111% 상승했으며, 전년 동기 대비로는 359% 급증한 것으로 나타났다. 주문 고객 수도 8월 대비 75%, 전년 동기 대비로는 219% 늘며 4050 고객의 뷰티 소비가 크게 확대된 것으로 나타났다. 이러한 폭발적 성장은 추석을 앞두고 명절 선물 준비에 적극적인 4050의 소비 패턴과 환절기 스킨케어에 대한 관심 증가가 맞물린 영향으로 분석된다.

특히 추석 명절 선물 수요가 집중되면서 건강기능식품의 거래액 비중은 뷰티 카테고리 전체 거래액의 20%까지 확대됐다. 건강을 챙기는 실용적 선물에 대한 선호와 계절 변화로 면역력 강화에 대한 관심이 높아지면서, 8월까지 다이어트 제품 중심이던 소비 패턴이 9월 들어 홍삼, 효소, 오일 등 선물용 웰니스 식품으로 전환된 것이다. 이에 따라 건강기능식품 거래액은 전년 동기 대비 무려 37배 성장하며 퀸잇 뷰티 카테고리의 핵심 성장축으로 자리 잡았다.

4050 고객은 가을을 맞아 피부 컨디션을 집중 관리하기 위해 고품질·고기능 스킨케어 제품에 투자하는 경향이 뚜렷했다. 퀸잇은 이러한 니즈를 반영해 행사 기간 동안 LG생활건강의 럭셔리 뷰티 브랜드 ‘더후’와 ‘오휘’ 기획전을 통해 4050 맞춤형 단독 상품을 선보였다. 그 결과 LG생활건강 브랜드의 거래액은 8월 대비 75배 급증하는 성과를 기록했다.

가을 나들이 수요로 색조화장품 거래액도 크게 늘었다. 특히 계절 메이크업의 포인트 아이템이자 비교적 부담 없는 프리미엄 뷰티 제품인 립스틱 판매량은 전년 대비 102% 증가했다.

퀸잇은 추석 연휴를 앞두고 선물 수요가 이어짐에 따라 오는 26일부터 29일까지 뷰티 카테고리 '추석 선물 앵콜전'을 진행한다. 이번 행사에는 500여 개 브랜드가 참여해 총 3만여 개 상품을 최대 94% 할인된 가격에 선보이며, 여기에 10% 추가 할인 쿠폰도 제공한다.

단독 기획 상품과 한정 혜택도 함께 선보인다. 퀸잇에서만 만나볼 수 있는 ‘설화수 기프트 세트 4종’과 행사 기간에만 제공되는 ‘지함보’ 프리미엄 포장 서비스로 선물 가치를 높였으며, 건강기능식품 수요를 반영해 ‘정관장’과 ‘동국제약’의 단독 선물세트도 새롭게 선보인다. 아울러 지난 행사에서 큰 호응을 얻은 ‘LG생활건강’ 과는 한정수량 특가 세트를 준비했고, ‘애경’의 1만 원대 실속 선물세트 등 다양한 가격대의 상품도 구성해 선택의 폭을 넓혔다.

퀸잇 관계자는 "뷰티 거래액의 폭발적인 성장은 4050 고객의 뷰티와 건강 소비 트렌드를 정밀하게 반영한 맞춤형 큐레이션이 성과로 이어진 결과"라며 "이어지는 앵콜전을 비롯해 앞으로도 고객 니즈에 부합하는 차별화된 상품 큐레이션과 브랜드 협업을 통해 4050 뷰티·웰니스 시장을 선도해 나가겠다"라고 밝혔다.