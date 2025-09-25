아파트멘터리 ‘파츠’ 스위치, IDEA 제품 디자인 부문 수상

아파트멘터리는 자사 프리미엄 인테리어 자재 브랜드 파츠(PARTS)가 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 ‘IDEA(International Design Excellence Awards) 2025’ 제품 디자인 부문 동상을 수상했다고 25일 밝혔다.

IDEA는 미국 산업디자이너협회(IDSA, Industrial Designers Society of America)가 1980년부터 주관해왔으며, 독일의 ‘iF 디자인 어워드’, ‘레드닷 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인상으로 알려졌다.

수상작인 파츠 프리미엄 스위치는 앞서 ‘레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 제품 디자인 부문’ 수상에 이어 이번 IDEA 수상까지 연이어 성과를 거두며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

파츠 IDEA 수상

파츠는 아파트멘터리가 2022년 선보인 인테리어 자재 전문 브랜드로, 바닥재·타일·스위치·다운라이트·손잡이 등 공간을 구성하는 필수 자재를 중심으로 제품군을 확장해왔다.

수상작인 프리미엄 스위치는 유럽형 디자인 감각을 유지하면서도 국내 아파트 표준 매립 박스에 그대로 적용 가능한 모듈형 전자식 스위치다. 별도의 콘크리트 벽체 홈파기나 목공 작업이 필요 없어 시공 효율성이 높으며, 벽지의 질감을 반영한 표면 마감과 따뜻한 화이트 컬러는 공간과 자연스럽게 어우러져 디자인과 실용성을 동시에 구현한다.

파츠는 화이트 컬러 스위치 출시 이후 소프트 크림, 라이트 그레이, 다크 그레이 등 다양한 색상을 추가하며 다양한 인테리어 스타일에 대한 대응력을 높였다. 또한, 동일한 디자인 질감을 반영한 콘센트 제품군까지 확장해 브랜드 라인업을 강화하고 있다.

아파트멘터리 관계자는 “스위치 하나만 바꿔도 공간의 분위기가 달라질 수 있다는 점에서 디테일이 주는 가치를 전하고 싶었다”며 “이번 수상은 파츠가 공간을 완성하는 디자인 오브제로서의 가치를 인정받은 사례이자, 글로벌 브랜드로 도약할 수 있는 중요한 전환점”이라고 말했다.