아트코리아랩-한국문화관광연구원, ‘AI×예술 포럼’ 9월 26일 개최.

예술경영지원센터(대표 김장호)와 한국문화관광연구원(원장 김세원, 이하 문광연)은 예술-기술 융합 특화 플랫폼 ‘아트코리아랩’에서 ‘AI×예술 포럼: AI시대 예술 생태계의 변화와 대응과제’(이하 AI×예술 포럼)를 공동 개최할 예정이라고 24일 밝혔다.

오는 26일 열리는 이번 포럼은 아트코리아랩이 AI와 예술을 주제로 여는 두 번째 행사로, 인공지능 기술이 예술계에 미치는 영향과 인식, 국내·외 예술기관들의 대응 사례를 공유하고, 예술계의 다양한 의견을 수렴하여 향후 정책과제를 도출하기 위해 마련됐다.

행사는 ▲주제 발표(3건)와 ▲패널 및 청중 참여 토론 순으로 진행된다. 발제에는 문광연 연구진과 아트코리아랩 입주기업 대표가 참여해, 연구 결과와 예술 현장의 목소리를 공유하며 정책적 시사점을 제시할 예정이다.

변지혜 문광연 연구원은 국내 예술계 전 분야의 예술인(937명)과 AI를 연계한 예술 활동을 펼치고 있는 국외 예술기관 대상의 인식조사 내용을 발표하고, 박억 식스도파민 대표 겸 예술감독은 AI·VR 기반 창작 사례와 국가 지원사업 참여 경험을 바탕으로 최신 AI 동향을 공유한다.

또한 김윤경 문광연 부연구위원은 시각·공연예술 분야의 AI 예술 생태계 주요 쟁점과 이슈를 중심으로 관련 정책과제를 제안한다고 센터 측은 설명했다.

이어서 진행되는 토론에서는 예술인, 연구자, 기업가, 청중이 함께 참여해 현장의 생생한 의견을 나눈다. 특히 AI를 활용한 예술 창작 및 연구 활동을 활발히 펼치고 있는 신승백, 조영각, 후니다 킴 작가가 패널로 참여해 논의에 깊이를 더할 예정이다.

‘AI×예술 포럼’은 온라인 사전 신청을 통해 선착순으로 참여할 수 있으며, 신청 방법 및 세부 내용은 예술경영지원센터 및 아트코리아랩 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

한편, 아트코리아랩은 지난 7월 24일 성료한 ‘AI×예술 포럼: AI와 문화예술, 공존을 위한 질문과 정책’을 시작으로, AI와 예술의 접점을 탐색하는 연속 포럼을 이어가고 있다. 아트코리아랩 페스티벌 기간인, 오는 11월 11~12일에는 ‘AI 기술 활용 창·제작 및 사업화 전략’을 주제로 세 번째 포럼을 개최한다. 자세한 일정과 내용은 추후 공식 누리집을 통해 안내될 예정이다.