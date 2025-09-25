"추석 제수용품 할인"…이마트, 10월 고래잇 페스타 진행

이마트가 오는 30일부터 다음 달 5일까지 10월 ‘고래잇 페스타’를 펼친다고 25일 밝혔다.

이번 10월 고래잇 페스타에서는 햇사과 등 추석 제수용품과 삼겹살, 오징어 등 물가안정 대표 신선식품들이 총출동했다.

‘햇사과’는 업계 최저가 수준으로 준비했으며 ‘국내산 삼겹살·목심(냉장)’은 50% 할인한다. 국민 수산물 ‘오징어(원양산, 대, 해동)’는 40% 할인한 1마리 당 2천748원이다.

10월 고래잇페스타 포스터. (제공=이마트)

던롭, 스코노, 휠팩, 아틀라스 등 ‘여행가방’ 전품목도 40% 할인한다. 긴 추석으로 인해 연휴 기간 내 국내 여행이나 근교 캠핑 수요가 늘 것으로 예측돼 준비한 행사다.

가공식품, 생활용품은 ‘골라담기’ 행사를 비롯해 50% 할인 및 1+1 혜택 등을 준비했다. 과자, 라면, 각종 냉동식품, 국산두부, 컵밥, 조미료, 구강용품, 헤어/바디용품, 기저귀 카테고리 등이 대상이다.

사은품, e머니 증정 프로모션도 준비했다. 모든 프로모션은 이마트앱 내 각 이벤트 페이지에서 응모 후 참여 가능하다.

고래잇 페스타 기간 동안 이마트앱에서 스탬프카드 생성 후 18만원 이상 구매시 선착순 1만명에게 고래잇 캐릭터가 그려진 담요를 제공한다. 10만원 이상 결제하는 선착순 15만명 고객에게 e머니 5천점을 증정한다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 “10월 고래잇 페스타는 6일간 장기로 진행해 긴 연휴 동안 분산될 쇼핑 수요를 모두 충족할 수 있다”며 “이마트는 고객들의 물가 걱정을 덜어드리기 위해 상품에 대한 확실한 가격 투자를 지속할 것”이라고 말했다.